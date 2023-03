Zaprojektuj mural dla Bytomia

Artyści, studenci i absolwenci uczelni plastycznych z całej Polski powalczą o nagrodę w wysokości 10 tys. zł za stworzenie projektu muralu w Bytomiu. Najlepsze prace uwzględniające charakter przestrzeni i kontekst architektoniczny miejsca powalczą w internetowym głosowaniu o możliwość realizacji na prawie 14-metrowej ścianie oficyny przy ul. Piłsudskiego.

Koncepcja, by na jednej ze śródmiejskich ścian powstał mural, zrodziła się w trakcie realizacji projektu rewitalizacyjnego - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Nowy mural będzie sąsiadował z odnowionymi kamienicami w kwartale pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Kwietniewskiego oraz z nową przestrzenią rekreacyjną. Dzięki temu doda charakteru otoczeniu. Zapraszamy artystów do nadsyłania zgłoszeń, liczymy na kreatywność - dodaje prezydent.

Zadaniem artystów, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie jest stworzenie projektu graficznego muralu. Projekt powinien uwzględniać charakter przestrzeni i kontekst architektoniczny Śródmieścia. Wyłoniony w konkursie projekt zostanie zrealizowany na południowej elewacji oficyny przy ul. Piłsudskiego 34-36. To jedna z kamienic, której rewitalizacja trwa i która już wkrótce będzie miała nowych lokatorów. Mural będzie sąsiadował z odrestaurowaną samotną elewacją kamienicy przy ul. Kwietniewskiego 11 oraz z nową zieloną enklawą, która powstanie pomiędzy ulicami Piekarską i Kwietniewskiego. Mural pokryje co najmniej 71 mkw. powierzchni ściany.

Ściana przy ul. Piłsudskiego to dopiero początek. Zależy nam na tym, by do aranżacji miejskiej przestrzeni systematycznie zapraszać artystów. Chcielibyśmy, by co roku na jednej ze ścian bytomskich kamienic powstawał nowy mural - mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji.