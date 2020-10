Zaprojektuj swoją kolekcję eko z LPP i MSKPU. Kolejna edycja konkursu Responsible Fashion Awards

Responsible Fashion Awards to pierwszy polski konkurs dedykowany zrównoważonej modzie. Jego głównym celem jest szerzenie odpowiedzialnych postaw i propagowanie wartości w duchu etyki oraz ekologii w branży odzieżowej. Właśnie wystartowała druga edycja konkursu. Wszyscy pasjonaci mody mogą składać swoje prace do 16 listopada 2020.

Konkurs Responsible Fashion Awards ma za zadanie wyłonić oraz promować najlepsze projekty zgłoszone przez twórców zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunków kolekcji oraz ich odszycie, a następnie uzasadnienie przed Jury wybranej technologii do opracowanego projektu.

Nagrody

Responsible Fashion Awards to również wspaniałe nagrody dla laureatów. Zeszłoroczna edycja wyłoniła dwie zwyciężczynie: Martę Janikowską w kategorii profesjonalista oraz Wiktorię Frankowską, w kategorii entuzjasta. Otrzymały one nagrody pieniężne oraz stypendia od MSKPU, a także tkaniny od firmy LPP na realizację finałowych projektów. Dodatkową nagrodą była możliwość prezentacji zwycięskich kolekcji podczas Pokazu Dyplomowego MSKPU 2020.

W tym roku na najlepszego designera konkursu czeka nagroda finansowa wysokości 5000 zł, roczne stypendium na naukę w MSKPU, ekologiczne tkaniny od LPP na realizację autorskiej kolekcji oraz udział w Pokazie Dyplomowym MSKPU 2021.

Organizatorzy

Organizatorami oraz partnerami merytorycznymi konkursu są MSKPU - Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie oraz firma LPP.

MSKPU jest pierwszą szkołą w Polsce, która nie tylko otrzymała już dwukrotnie wyróżnienie VOGUE TALENTS, ale także która jako jedyna naucza CSR w modzie. Każdego roku placówka wypuszcza absolwentów wyedukowanych w duchu empatii, ekologii, czy innowacyjnego dizajnu w zakresie inżynierii tekstylnej.

- Responsible Fashion Awards to flagowy projekt MSKPU i cieszę, się, że ponownie przygotowujemy go z LPP. Od zawsze pragnęłam stworzyć wydarzenie, które jeszcze bardziej będzie promowało etyczne i ekologiczne wartości w modzie. Z ogromną radością biorę udział w II edycji RFA. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze wiele - mówi założycielka MSKPU, dr Magdalena Płonka.

LPP jest polskim producentem odzieży, który od lat konsekwentnie realizuje przyjęte w strategii zrównoważonego rozwoju zobowiązania zmierzające do ograniczenia wpływu działalności firmy na otoczenie… Odpowiedzialność za ludzi i środowisko marek należących do LPP to nie tylko komunikacja wartości związanych z CSR, lecz codzienna praca nad realną zmianą sposobów globalnej produkcji mody.

Ania Miazga z LPP: - Branża modowa przeżywa rewolucję, która nie będzie efektywna bez zaangażowania projektantów, twórców i pomysłodawców każdego projektu. Dlatego tak istotne są takie inicjatywy jak konkurs Responsible Fashion Awards, które nie tylko nagradzają, ale przede wszystkim promują bardziej zrównoważone podejście do mody.

Kalendarz działań RFA 2020

16 października 2020 – start konkursu

16 listopada 2020 – ostateczny termin nadsyłania prac

23 listopada 2020 – ogłoszenie dziesięciu półfinalistów

2 marca – półfinały w Warszawie oraz ogłoszenie zwycięzcy

1 lipca 2021 – dostarczenie odszytych modeli do siedziby MSKPU (zwycięzca)

lipiec 2021 – Pokaz Dyplomowy MSKPU.