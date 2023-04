Zielone pierścienie na rynku w Trzebiatowie. Wyróżniona koncepcja Gierbienis + Poklewski

Za nami rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie. Pracownia Gierbienis + Poklewski otrzymała wyróżnienie. Przedstawiamy szczegóły wyróżnionego projektu.

Koncepcję Gierbienis + Poklewski przygotowana została we współpracy z prof. Mateuszem Gyurkovichem z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz z architektką, studentką architektury krajobrazu PK Martą Szar i studentkami architektury PK Anną Stachowicz, Martyną Hombesch i Natalią Radek.

Celem naszej propozycji była próba odtworzenia unikalnego genius loci miasta poprzez eliminację negatywnych skutków przekształceń wprowadzonych w czasach powojennych, głównie w obszarze zmian komunikacyjnych. W efekcie projekt stwarza okazję do powrotu do czasów, kiedy rynek pełnił istotną część życia publicznego i społecznego, jako miejsce handlu spotkań i odpoczynku. Chcemy, aby na powrót stał się on areną codziennego życia swoich mieszkańców odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania – wyjaśnia Damian Poklewski – Koziełł.