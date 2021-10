Znamy laureatów 57. edycji konkursu Dyplom Roku SARP

8 października, podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Pawilonie Wysta­wowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie, poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu SARP na najlepszy dyplom architektoniczny w Polsce.

Zwycięzcą 57. edycji konkursu i zdobywcą Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” został arch. Łukasz Modrzejewski, autor pracy „Muzeum Doczesne we Wrocławiu”. Projekt opracowany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Romana Rutkowskiego, uznany został za najlepszy spośród 25 prac dyplomowych zakwalifikowanych do finałowego etapu konkursu. - Nagrodę przyznano pracy, która w wymowny sposób pokazuje główny problem współczesnego świata, jakim jest destrukcja. Zdaniem Sądu Konkursowego Wyważona i ponadczasowa architektura umiejętnie otacza formą swego rodzaju antymuzeum. Poprzez wkomponowanie budynku we wzgórze starego, porośniętego zielenią wysypiska śmieci i podniesienie zwykłych przedmiotów do rangi eksponatów – skłania do myślenia i refleksji. Jakość wykreowanej przestrzeni, zarówno tej na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu, stwarza możliwość przeżycia różnorodnych nastrojów i doznań. Dbałość o skromny, ale bardzo dopracowany detal pokazuje wysoki warsztat autora - tak jury uzasadniło swój wybór.

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Jury zdecydowało również o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień pierwszego stopnia oraz trzech równorzędnych wyróżnień drugiego stopnia.

Wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymali (oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 zł):

arch. Szymon Ciupiński autor pracy „Lazzaretto Vecchio – Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Marka Lambera. - Wyróżnienie przyznano za wrażliwość z jaką wprowadzono nową tkankę architektoniczną w delikatną materię weneckiej wyspy. Dojrzały warsztat autora, oparty o wnikliwe studia historycznych warstw jej przestrzeni, pozwolił na wykreowanie miejsc odpowiednich dla współczesnych potrzeb, z zachowaniem genius loci miejsca. Współczesne formy prowadzą dialog z przeszłością, własnym głosem pogłębiają dyskusję o przyszłości zabytkowego miasta. Wenecja, nierealna jak obraz filmowy, okazuje się możliwą do zbudowania z materii przyjmującej funkcję centrum kina - oto argumentacja jury.

arch. Marceli Sobański autor pracy „od_nowa – projekt odbudowy Wigancic Żytawskich” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej. - Wyróżnienie zostało przyznane za propozycję odpowiedzi na problematykę zaniedbanych terenów wiejskich, chaosu urbanistycznego i krzykliwego indywidualizmu współczesnej architektury powstającej bez poszanowania społecznych potrzeb mieszkańców. Praca jest dogłębną analizą problemu, poszukiwaniem autentyczności miejsca tworzącego tło dla lokalnej społeczności, która po latach powraca na opuszczone kiedyś tereny. Zaproponowana zabudowa porządkuje przestrzeń wsi nadając jej nową jakość, odnoszącą się do zabytkowego układu przestrzennego oraz bogatego kontekstu historycznego - jury uzasadniło.



Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymali (oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 zł): arch. Cezary Kępka autor pracy „Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach. Projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie.”, arch. Dobrochna Lata autorka pracy „Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach” oraz arch. Alicja Maculewicz autorka pracy „Projekt szlaku turystyki angażującej wzdłuż Kanału Mazurskiego”

