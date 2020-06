Znamy wyniki konkursu na projekt toalety publicznej w Łazienkach Królewskich

Znamy zwycięski projekt w konkursie Koło Projekt Łazienki 2020. Praca Dominiki Bugajskiej i Marcina Trzaski w sposób nieoczywisty odnosi się do historycznych budynków na terenie łazienkowskiego ogrodu – charakteryzuje ją prosta, sześcienna bryła oraz dziedziniec z żywym drzewem.

REKLAMA

Udział Łazienek Królewskich w 22. Konkursie KOŁO „Projekt łazienki 2020”, miał być odpowiedzią na najbardziej podstawowe potrzeby warszawiaków. Architekci podeszli do sprawy poważnie – w tym roku aż 330 projektów walczyło o nagrodę Grand Prix. Po długich naradach jury wydało werdykt: dyskrecja, elegancja i poszanowanie przyrody okazały się ponadczasowe. Projekt Dominiki Bugajskiej i Marcina Trzaski w sposób nieoczywisty odnosi się do historycznych budynków na terenie łazienkowskiego ogrodu – charakteryzuje go prosta, sześcienna bryła oraz dziedziniec z żywym drzewem. Czy propozycja młodych projektantów zostanie zrealizowana?

Zwycięski projekt pawilonu z funkcją toalety publicznej może stanąć na terenie Muzeum Łazienki Królewskie, w pobliżu ulicy Agrykoli. To niezwykle popularne miejsce na mapie stolicy, w którym każdego roku spacerują, biegają i przemieszczają się na rolkach czy rowerach nawet 3 miliony osób. Zadbanie o dostęp do pomieszczeń sanitarnych w tak wrażliwych lokalizacjach jest szczególnie istotne – wystarczy przypomnieć, że na 4200 warszawiaków przypada zaledwie jedna łazienka.

– Główną misją Konkursu Koło jest pokazanie deficytu toalet publicznych w tych przestrzeniach miejskich, gdzie natężenie ruchu jest największe. Łazienki Królewskie są miejscem, w którym ludzie odpoczywają: spacerują, obserwują ptaki, uczestniczą w letnim kinie – jednym słowem uwielbiają spędzać tam czas. Dostępność czystej i nowoczesnej łazienki jest więc szczególnie ważna dla ich komfortu i higieny. Cieszę się, że młodzi architekci mają szansę zmierzyć się z tak niezwykłą lokalizacją jaką jest ogród łazienkowski. Tym bardziej, że czas pandemii mocno wpłynął na zwrócenie naszej uwagi w kierunku terenów zielonych – mówi Przemysław Powalacz, Prezes Geberit Polska, do którego należy marka Koło.

Praca nagrodzona Grand Prix, idealnie wpisała się w zadanie tegorocznego konkursu, jakim było połączenie inspiracji twórczością Dominika Merliniego, królewskiego architekta odpowiedzialnego za obecny kształt Łazienek Królewskich, ze współczesną myślą architektoniczną. Koncepcja uwzględnia odpowiednią dyskrecję należną toalecie, a także wyjątkową elegancję pasującą do zabytkowego, królewskiego parku w europejskiej stolicy.

- Obiekt, który przyszło zaprojektować uczestnikom konkursu był teoretycznie prosty i niewielki, ale jednocześnie niezwykle trudny, w wyrafinowany sposób. Autorzy zwycięskiego projektu o nazwie „Linkort” trafnie określili relację nowej architektury z historycznymi budynkami Łazienek, unikając cytatów czy dosłownej interpretacji ich określonego stylu. Zamiast tego zaproponowali kontynuację narracji o czytelnej proweniencji z XXI wieku, identyfikując najbardziej podstawowe cechy istniejących budynków – ich związek z zielenią i przestrzeniami zakomponowanych alei, relacje z wodą, światłem, sposób oglądania i odczuwania parkowej architektury formowanej przez światłocień, występującej na tle zieleni. Proponując zwartą bryłę, w jasnym kolorze wprowadzają do półprywatnego wnętrza pawilonu uformowanego jako patio, miękkim gestem zakrzywionej ściany – zaznacza prof. Ewa Kuryłowicz, przewodnicząca jury Konkursu Koło.