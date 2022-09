Znamy zwycięzcę konkursu architektonicznego na nowy budynek kampusu UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie planuje budowę nowoczesnego obiektu dla studentów i wykładowców, który przyczyni się do wspierania idei zrównoważonego rozwoju. Budynek zaprojektuje krakowska pracownia BE DDJM Architekci.

Ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny UEK.

Zwyciężył projekt krakowskiej firmy BE DDJM Architekci.

W konkursie udział wzięło 39 zespołów, dopuszczono 37 z nich. Do pierwszego etapu zakwalifikowano 17 zespołów, a do drugiego pięć. Oprócz nagrody głównej dla BE DDJM Architekci, przyznano jeszcze wyróżnienie dla projektu autorstwa Tektonika Architekci, dwa drugie miejsca równorzędnie dla projektów firmy WXCA i JSK Architekci, oraz nagrodę honorową dla pracy firmy Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE.

Zwycięski projekt zyskał uznanie Sądu Konkursowego głównie za oryginalną i udaną próbę uzupełnienia układu urbanistycznego oraz dostosowanie gabarytu budynku do skali sąsiadującej zabudowy, uzyskane poprzez rozbicie budynku na kilka mniejszych brył o zróżnicowanych wielkościach, fot. mat. UEK

Jak podkreślił JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, zwycięski projekt spełnia nie tylko walory estetyczne i funkcjonalne, ale jest także wyposażony w rozwiązania przyjazne dla środowiska. Podkreślił, że jego realizacja będzie wspaniałym sposobem uczczenia 100-lecia istnienia naszej Uczelni (1925-2025).

Projekt, który łączy tradycję z nowoczesnością

Nowy budynek będzie emanacją tego, co w Krakowie jest ważne i określa miasto. Łączy tradycję z nowoczesnością i tworzy niepowtarzalny klimat - podkreślała Katarzyna Wysocka, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

Również dr Krzysztof Głuc zauważył, że nowy budynek wśród innych obiektów kampusu będzie łączył to, co wielkie z przeszłości, z tym, co wielkie w przyszłości.

