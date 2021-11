Znamy zwycięzców konkursu na projekt łazienki w Tatrzańskim Parku Narodowym

23. edycja konkursu Koło na projekt łazienki publicznej dobiegła końca. Partnerem plebiscytu był Tatrzański Park Narodowy, a uczestnicy projektowali obiekt, który miałby stanąć w Dolinie Chochołowskiej.

Kolejna edycja konkursu Koło na projekt toalety publicznej już za nami. Oficjalne zakończenie konkursu, którego partnerem był Tatrzański Park Narodowy oraz ogłoszenie werdyktu jurorów odbyło się 29 listopada 2021 r. w showroomie Geberit w Krakowie.

Tematem tegorocznej, 23. edycji konkursu „Projekt Łazienki 2021” był projekt obiektu z funkcją toalety publicznej zlokalizowanego w Tatrzańskim Parku Narodowym, w rejonie Polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej.

Grand Prix konkursu Koło „Projekt Łazienki 2021” otrzymał projekt „Uniesiona Łąka”, którego autorami są Ewa Pokrzywa i Marcin Gierbienis.

Do rywalizacji zgłoszonych zostało 178 projektów, które oceniło jury w składzie: dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa, Robert Konieczny – architekt, założyciel pracowni KWK Promes, Magdalena Federowicz-Boule – prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend, sekretarz Warszawskiego Oddziału SARP, sędzia SARP, prof. Jan Sikora – wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, założyciel pracowni projektowej Sikora Wnętrza, Przemo Łukasik – architekt, współzałożyciel pracowni Medusagroup, Aleksandra Kozłowska – laureatka konkursu „Projekt Łazienki 2018”, obecnie związana z pracownią KWK Promes, Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit sp. z o. o., Filip Zięba – zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Ewa Holek-Krzysztof z Działu Komunikacji i Wydawnictw Tatrzańskiego Parku Narodowego, Agnieszka Grzegorczyk – przedstawicielka Gminy Kościelisko, Jan Karpiel-Bułecka senior – architekt, popularyzator folkloru góralskiego, Marcin Rząsa – artysta rzeźbiarz z Zakopanego.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 29 listopada 2021 r. podczas zakończenia konkursu, które odbyło się w studiu urządzonym w krakowskim showroomie firmy Geberit – organizatora konkursu. Ze względu na sytuację pandemiczną finał miał charakter hybrydowy – w studiu gościli jurorzy oraz organizatorzy konkursu, natomiast laureaci łączyli się online. Zakończenie było transmitowane na żywo na platformie YouTube oraz na Facebooku marki Koło.

