Mydlane bańki do dezynfekcji, inteligentne urządzenie do czyszczenia butów, system dezynfekcji oparty o lampy UV... Znamy zwycięzców specjalnej edycji konkursu jumpthegap skoncentrowanej na nowych produktach i rozwiązaniach, które odnoszą się do obecnej sytuacji pandemii w sferze higieny, infrastruktury sanitarnej i jakości życia.

Roca dostosowała formułę konkursu, do obecnej sytuacji, po to by zaproponować łazienkę przyszłości, dać szansę innowacyjnym koncepcjom akcentującym tak istotną dziś tematykę higieny, dobrostanu i infrastruktury sanitarnej dotkniętej problemem pandemii.

Wszystkie pięć nagrodzonych prac łączy funkcjonalność, design, możliwość realizacji oraz to, że koncentrują się na redukcji zagrożenia zarażeniem w przestrzeni publicznej. jumpthegap to znany na świecie konkurs designu. Dotąd odbyło się 8 edycji w trybie normalnym czyli co 2 lata i jedna specjalna pandemiczna. Razem w konkursach wzięło udział 26 500 uczestników.

Międzynarodowy konkurs designu jumpthegap, organizowany przez firmę Roca przy współpracy z BCD czyli Centrum Designu w Barcelonie ogłasza zwycięzców specjalnej edycji 2020 skoncentrowanej na nowych produktach i rozwiązaniach, które odnoszą się do obecnej sytuacji pandemii w sferze higieny, infrastruktury sanitarnej i jakości życia. Począwszy od pierwszej edycji konkursu jumpthegap w 2004 jego celem jest wspieranie młodych, utalentowanych architektów i projektantów i ich projektów łazienkowych. Z powodu pandemii konkurs rozszerzył zakres o problematykę zwiększonej higieny, aby skutecznie zapobiegać szerzeniu się wirusa.

Poniżej prezentujemy pięć zwycięskich projektów

“Bubble Bump” (Alina Pshenichnikova, Rosja): To urządzenie, które automatycznie dozuje płyn dezynfekujący przypominające bańki mydlane, tak aby zachęcić dzieci do zwiększonej higieny i dezynfekcji na co dzień. Przeznaczony do ośrodków gdzie gromadzą się dzieci. Jury doceniło projekt za: „Naukę dobrych nawyków przez zabawę, a nie przymuszanie”.

“E-Tapis” (Hao Wang and Hanyuan Hu, Chiny): Inteligentne urządzenie do czyszczenia obuwia od podeszwy, które używa płynu dezynfekującego oraz promieniowania UV. Pomysł na taki produkt wziął się z faktu, iż wirus na butach może przetrwać nawet 5 dni. Urządzenie jest przeznaczone do placówek, w których konieczne są nadzwyczajne środki higieny np. do szpitali. Jury doceniło projekt za przyjazne użytkowanie i łatwość wykonania, ponieważ zarówno realizacja produktu jak i jego instalacja jest bezproblemowa i adaptowalna do przestrzeni domowych jak i publicznych.

“Lux” (Juan Restrepo, Holandia): Inteligentny system dezynfekcji w przestrzeni publicznej oparty na promieniowaniu UV. Urządzenie w suficie oczyszcza pomieszczenie w 99% kiedy jest puste przy użyciu promieniowania UV. Członek Jury Odile Hainaut stwierdził, że to idealne rozwiązanie, aby być całkowicie pewnym utrzymania higieny w przestrzeni publicznej.