Zostań nadwornym architektem. Zaprojektuj toaletę publiczną w Łazienkach Królewskich

Łazienki Królewskie są lokalizacją 22. Konkursu KOŁO na projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety publicznej, jednej z najpopularniejszych inicjatyw architektonicznych w kraju.

Łazienki Królewskie, najsłynniejszy w Polsce zespół pałacowo-ogrodowy, swój obecny kształt zawdzięczają Dominikowi Merliniemu, nadwornemu architektowi Stanisława Augusta. Znacznie rozbudował on cały kompleks, który stał się z czasem ulubioną letnią rezydencją króla. Większość jego projektów można jednak określić mianem nie pracy od podstaw, a jedynie realizacją pomysłów, które swoim architektom przekazywał król Stanisław August. Ile w takim razie w Łazienkach króla, a ile Merliniego? W jakim stopniu wpłynął on ostatecznie na ich wygląd? Czym wyróżnia się styl projektanta? To właśnie Łazienki Królewskie są lokalizacją 22. Konkursu KOŁO na projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety publicznej, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych inicjatyw architektonicznych w kraju.

Królewski architekt

Łazienki Królewskie nieodłącznie kojarzą się z postacią króla Stanisława Augusta, który był jednym z mecenasów sztuki, odpowiedzialnym za ich utworzenie. Jego ulubiony park nie osiągnąłby jednak swojego obecnego kształtu bez nadwornego architekta, Dominika Merliniego, który przekładał królewskie pomysły na papier, a następnie doprowadzał do ich realizacji. W drugiej połowie XVIII wieku znacznie przebudował on cały kompleks, będący do tej pory niewielkim, letniskowym pawilonem, wznosząc szereg ustronnych willi i pawilonów ogrodowych. Przyczynił się tym do przebudowania Łazienek na letnią rezydencję Stanisława Augusta. Mimo że w prace na terenie parku zaangażowano w kolejnych trzydziestu latach wielu znamienitych królewskich architektów, artystów i ogrodników, największy wpływ na ostateczny kształt jednej z najpiękniejszych królewskich rezydencji miał właśnie Dominik Merlini.

- To właśnie z nazwiskiem Merliniego wiążą się najbardziej charakterystyczne projekty, które można spotkać na terenie Łazienek. Merlini jest odpowiedzialny za powstanie lub przebudowanie takich klasycystycznych perełek, jak Pałac na Wyspie, Biały Dom czy Pałac Myśliwiecki. W jego portfolio znajdziemy też takie obiekty jak most na przedłużeniu drogi Agrykoli ponad północnym odcinkiem kanału łazienkowskiego, na którym stoi pomnik Jana III Sobieskiego wykonany przez Franciszka Pincka. Mimo że większość projektów znajdujących się w jego portfolio to przebudowy lub rozbudowy istniejących już pomysłów, można bezsprzecznie uznać Merliniego za architektonicznego ojca Łazienek – mówi Marta Boguta, Kierownik Działu Inwestycji w Łazienkach Królewskich.