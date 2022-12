4 Design Days 2023 pod hasłem Together 4 Humanity. O tym będziemy rozmawiać

Za nami rok pełen perturbacji, również w branży architektonicznej. Postępująca katastrofa klimatyczna i wojna w Ukrainie wywróciły dotychczasowy porządek do góry nogami. Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś społeczeństwa? Zapytaliśmy o to znane osobistości z branży architektury, które wezmą w udział w 4 Design Days 2023. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi Together 4 Humanity.

4 Design Days 2023 – święto architektury i designu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – już za niecałe dwa miesiące (26-29 stycznia 2023 r., MCK w Katowicach, www.4dd.pl). Siódma edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem: TOGETHER 4 HUMANITY.

Architekci nie mają złudzeń: branże budowlana i projektowa stoją przed wielką transformacją.

Nie mamy wyboru. Kryzys klimatyczny w tej chwili już jest. Nie ma już czasu, aby zwlekać. Musimy się nauczyć budować zeroenergetycznie oraz rozsądnie gospodarować zasobami, które mamy - mówi prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz, generalny projektant i wiceprezes Kuryłowicz & Associates.

Rozwiązania zrównoważonego budownictwa mogą być pomocne w zatrzymaniu problemów, z którymi obecnie zmagają się społeczeństwa wielu krajów na świecie. Eksperci wskazują na kilka trendów, które pojawią się w najbliższych latach w architekturze.

Nie traktujmy budynków istniejących jako odpadów, który trzeba zniszczyć i wyrzucić, tylko jako źródło materiałów wtórnych i coś, co trzeba zinwentaryzować. Dopiero w ostateczności rozbierajmy. Dodatkowo projektując, myślmy o tym, jak budynek będzie funkcjonował za kilkadziesiąt lat i co się z nim stanie po śmierci technicznej - mówi Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska SARP, architektka APA Wojciechowski.

Zmiany dotyczą również większej skali, czyli urbanistyki. Na sile przybiera idea miasta 15-minutowego.

Chcemy ograniczyć transport, który jest nie tylko coraz droższy ale też nieekologiczny - zaznacza Kalinowska-Sołtys.

Okazuje się, że architekci muszą szukać alternatyw dla standardowych materiałów budowlanych, z których korzystali do tej pory. Czy beton zejdzie na dalszy plan?