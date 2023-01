Drozdov, Nikitenko, Romanenko, Czyżewski o odbudowie zrujnowanej Ukrainy podczas 4 Design Days 2023

Ukraina bije się o wolność. Kolejna walka stoczy się tuż po tym, jak zamilkną strzały. Odbudowa zrujnowanego kraju stanie się największym europejskim projektem budowlanym XXI wieku. Skala wyzwań będzie ogromna. Plan przyszłej odbudowy Ukrainy potrzebuje architektów. O tym rozmawialiśmy dziś podczas 4 Design Days 2023 w Katowicach.

24 lutego 2022 roku świat zmienił się bezpowrotnie. Wybuch wojny w Ukrainie zachwiał dotychczasowym porządkiem. Bombardowania, migracje, zniszczone miasta, zerwana infrastruktura – Ukrainie przyszło się mierzyć z okrutnym barbarzyństwem Rosji.

Branża architektury może mieć niebagatelny wpływ na odbudowę zniszczonego kraju. Podczas 4 Design Days 2023 w Katowicach odbywa się cykl debat i prezentacji szukający odpowiedzi na pytanie, jak stawiać od nowa ukraińskie miasta. Są z nami architekci z Ukrainy oraz przedstawiciele branżowych instytucji tego kraju.

Rozmawiamy w gronie cenionych architektów z Ukrainy i przedstawicieli branżowych instytucji tego kraju. Będą z nami m.in.: Alexander Baranowski, koordynator projektów, pełnomocnik ds. kontaktów z architektami w Polsce, Narodowe Stowarzyszenia Architektów Ukrainy; Alexander Czyżewski, prezes, Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy; Oleg Drozdov, architekt, założyciel, Drozdov&Partners; Ostap Ivaniv, architekt-partner, APA Wojciechowski Architekci; Anna Kyrii, wiceprzewodnicząca, Izba Architektów Ukrainy; Alexandra Nikitenko, partner, HISM, założyciel, dyrektor kreatywny, Nikitenkoteam i Kateryna Romanenko, architekt, przewodnicząca komisji, Izba Architektów Ukrainy.

Szymon Wojciechowski, architekt, APA Wojciechowski oraz Marcin Sawicki, dziennikarz

Z jakimi wyzwaniami budowlanymi mierzą się obecnie ukraińskie miasta? Jakiej pomocy potrzebuje branża architektury i budownictwa? Co można zrobić na dziś dzień, gdy walki nadal trwają? Gdy Ukraina wygra - jak odbudować zniszczone miasta? I kto powinien to zrobić? O to pytamy ekspertów w tej dziedzinie, którzy są również prelegentami 4 Design Days 2023.

- Ukraińskie ministerstwo kultury prowadzi rejestr zniszczeń wojennych. Obecnie zdewastowano ok. 700 zabytków. W przyszłości może zaistnieć pokusa, aby odbudować to, co zniszczone szybko i tanio, a to nie oznacza jednak dobrze i skutecznie - mówi Aleksander Baranowski, Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy.

Oleg Drozdov, architekt, założyciel, Drozdov&Partners podczas 4 Design Days 2023

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska SARP, zaznacza, że wojna w Ukrainie pokazała szereg niuansów budowlanych, na które trzeba zwracać uwagę w przyszłości podczas projektowania.

- Teraz widzimy, jakie technologie się nie sprawdziły. Prefabrykacja popularna w latach 70. i 80. nie zdała egzaminu w warunkach wojennych. Uszkodzone w wyniku wybuchów obiekty nadają się do rozbiórki, bardzo trudno je naprawić. Bardziej sprawdziła się konstrukcja monolityczna. Również zdobyliśmy wiedzę nt. materiałów budowlanych, które z nich są trwałe i do odzyskania, a które bardzo szybko zamieniają się w odpad - zaznacza prezeska SARP.

Ostap Ivaniv, architekt i partner w APA Wojciechowski podkreśla, że w trakcie odbudowy nie należy tworzyć zamkniętych i dążących do zgubnego ideału struktur. - Ilość problemów, która się pojawi, wymaga bardzo elastycznych systemów - zaznacza architekt.

4 Design Days 2023 – święto architektury i designu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – już w dniach 26-29 stycznia 2023 r., w MCK w Katowicach. Siódma edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem: TOGETHER 4 HUMANITY.