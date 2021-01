Robert Majkut na 4 Design Days: Jak pandemiczne doświadczenia wpłyną na świat designu i architektury?

Na ile doświadczenia z ubiegłego roku, wszystko co zebrało się na sumę różnych wniosków i oczekiwań, będzie miało wpływ na świat designu i architektury - pyta architekt, designer Robert Majkut, prelegent wydarzenia 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl) i moderator sesji inaugurującej to spotkanie.

– Podczas sesji inauguracyjne porozmawiamy o tym, na ile doświadczenia z ubiegłego roku, to wszystko, co zebrało się na sumę różnych wniosków i oczekiwań, będzie miało wpływ na świat designu i architektury. Na ile nasze doświadczenia, w których inni dopatrują się wielkiej nadziei na reset i zmianę postaw, a inni po prostu przejściowej trudności, wróżąc, że tak naprawdę w naszej ewolucji nie zmieni to zbyt wiele. Gdzie pośrodku całej tej skali znajdzie się nowy paradygmat projektowania dla człowieka w nowych warunkach czy doświadczeniach? – pyta Robert Majkut.

