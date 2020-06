Wypoczynek w stylu Hamptons. Nowa kolekcja mebli i dodatków do wnętrz

Subtelna estetyka kolekcji wprowadza do wnętrz atmosferę długo wyczekiwanych wakacji, nawiązując jednocześnie do dobrze znanego projektantom i architektom wnętrz stylu Hamptons. Marka Miloo Home postanowiła zainspirować się ich stylistyką tworząc nową kolekcję mebli i dodatków.

Ciągnące się kilometrami piaszczyste plaże, ciepłe wody Atlantyku i kojące odgłosy latających mew. Oto wschodnie wybrzeże Long Island – ulubione miejsce wypoczynku nowojorskiej elity. Jego wizytówką są pełne niewymuszonej elegancji, ale i wakacyjnej swobody wnętrza nadmorskich rezydencji. Widywane w amerykańskich filmach zachwycają wyważoną, pełną świeżości kolorystyką, naturalnymi materiałami oraz klasycznymi formami mebli i dodatków. Od niedawna ich urok podziwiać możemy już nie tylko na szklanym ekranie za sprawą nowej kolekcji Hamptons Getaway od Miloo Home.

Subtelna estetyka kolekcji wprowadza do wnętrz atmosferę długo wyczekiwanych wakacji, nawiązując jednocześnie do dobrze znanego projektantom i architektom wnętrz stylu Hamptons. Wszystko po to, by zbudować opowieść o przestrzeni idealnej do życia – przytulnej i gościnnej.

We wnętrzach będących ucieczką od zgiełku wielkiego miasta próżno szukać drażniącej feerii barw. Dominują tu kolory budzące wspomnienia przybrzeżnych pejzaży – złamane biele, beże, szarości i zgaszone odcienie błękitu, kobaltu czy granatu. Widoczne na klasycznych formach mebli i dodatków z nowej linii Hamptons Getaway stanowią wybornych towarzyszy błogiego wypoczynku. Delikatne tchnienie lata wprowadzą do aranżacji ręcznie malowane komody, szafy, witryny czy skrzynie wykonane z egzotycznego drewna akacji i mango, którego subtelne usłojenie nieśmiało przenika przez wszechobecną biel. Meble wyposażone w ozdobne, frezowane fronty z charakterystycznymi schuttersami dodadzą wnętrzu reprezentacyjnego, ale i niepozbawionego lekkości, charakteru. Podobnie jak duża, jasna i zachęcająco miękka sofa, która w towarzystwie poduch, bawełnianych pledów oraz przeszklonego stolika kawowego stworzy idealną przestrzeń do odpoczynku.

Niezawodnym kontrapunktem dla stonowanych odcieni sof czy foteli będą dodatki, które we wnętrzach w stylu Hamptons grają pierwsze skrzypce. Wzrok przykują tu kontrastujące kolorem poduchy i narzuty o różnych rozmiarach. Przytulności dodadzą jutowe lub wiklinowe kosze, dekoracje z rattanu oraz ręcznie tkany, wełniany dywan. Obowiązkowo powinny pojawić się motywy marynistyczne – czy to w formach grafik zawieszonych na ścianach, ciekawych form muszli i koralowców zdobiących komody, czy też eleganckich modeli żaglowców pozostawionych na konsolach.

Jeśli chcemy podkreślić gustowny charakter wnętrz w stylu Hamptons powinniśmy skusić się na szklane lub porcelanowe lampy z dużymi abażurami albo wiszące kryształowe żyrandole, których delikatnie sączące się światło pomoże wyeksponować najważniejsze punkty pomieszczenia. Dobrym pomysłem będą też porcelanowe misy czy wazy – wypełnione świeżo ściętymi kwiatami, podkreślą elegancję komód i stolików.

W kolekcji Hamptons Getaway znajdziemy szeroką gamę mebli i akcesoriów, które pomogą nam urządzić wnętrza na kształt nadmorskich kurortów nowojorskich elit.