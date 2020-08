W przyszłym roku powstanie Hilton w Balicach. Projekt bryły i wnętrz to dzieło Iliard

Cechą charakterystyczną wnętrz hoteli sieci Hampton by Hilton są żywe kolory i nieformalne przestrzenie. Architekci z biura Iliard Architecture & Interior Design podczas pracy nad projektem kierowali się zasadą, by każdy gość – nawet podczas podróży służbowej – mógł poczuć się w nim jak na urlopie. Planowane otwarcie hotelu to IV kwartał 2021 roku.

Krakowskie biuro projektowe Iliard Architecture & Interior Design zaprojektowało bryłę oraz wnętrza hotelu Hampton by Hilton Kraków-Balice. Siedmiokondygnacyjny obiekt powstaje właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiego lotniska. Nieformalny charakter to znak rozpoznawczy hoteli tej sieci. Architekci podczas pracy nad projektem kierowali się zasadą, by każdy gość – nawet podczas podróży służbowej – mógł poczuć się w nim jak na urlopie.

Cechą charakterystyczną wnętrz hoteli sieci Hampton by Hilton są żywe kolory i nieformalne przestrzenie. Sprawia to, że doskonale nadają się one zarówno do odpoczynku, jak i do pracy. Nie inaczej będzie w przypadku hotelu Hampton by Hilton Balice.

Zarówno bryłę, jak i wszystkie 173 pokoje i części wspólne zaprojektowali architekci z biura Iliard. Pracując zgodnie ze standardami, którymi kieruje się sieć, ich projekt cechują tętniące życiem, otwarte przestrzenie i pokoje, które mają sprawić, że poczujemy się w nich wyjątkowo swobodnie.

Dzięki doborowi odważnych kolorów, wzorzystych deseni materiałów, tapet czy mebli, projektanci wykreowali nienachalne i zarazem stylowe wnętrza, które uruchamiają wyobraźnię. Lobby i strefa śniadaniowa staną się zapewne punktami rozpoznawczymi hotelu. Duża przestrzeń do spotkań towarzyskich zapraszać będzie do interakcji z innymi gośćmi, do odpoczynku i złapania chwili oddechu. Z kolei wydzielone strefy do pracy pozwolą na wykonywanie służbowych obowiązków w przyjemnej atmosferze. Neony, ciekawe oświetlenie, graficzne detale, lustra oraz podwieszane sufity pomalowane w kilku kolorach nadadzą wnętrzom wakacyjnego luzu.

Nieco bardziej stonowane w swym charakterze będą hotelowe pokoje. Dominować w nich będą ciepłe kolory i eleganckie wykończenia. Oprócz dużych, wygodnych łóżek goście znajdą tam m.in. specjalnie zaprojektowane grafiki nawiązujące do krakowskich zabytków.

Hotel Hampton by Hilton w Balicach zaprojektowano zgodnie z ideą „Heart of House”, która ma na celu zwiększanie zadowolenia z pracy wśród obsługi hotelowej. Przejawia się ona tym, że zarówno strefy dla gości, jak i dla pracowników projektowane są w wysokim standardzie. Dbałość o satysfakcję pracowników jest dla sieci zadaniem priorytetowym, ponieważ przekłada się ona bezpośrednio na zadowolenie gości hotelowych.

Planowane otwarcie hotelu to IV kwartał 2021 roku.