Nowy biurowiec spod kreski Grupy 5 wzbogaci krajobraz Gdańska

W samym sercu Wrzeszcza, tętniącej życiem dzielnicy Gdańska, powstanie nowoczesny kameralny obiekt biurowy zaprojektowany przez pracownię Grupa 5 Architekci.

Zaprojektowany przez architektów z pracowni Grupa 5 budynek stanie u zbiegu głównych arterii komunikujących całe Trójmiasto. Będzie mieć cztery kondygnacje i charakterystyczną asymetryczną bryłę z przeszklonymi fasadami, która harmonijnie wpisze się w okolicę, sąsiadując między innymi z Galerii Bałtycką oraz zrewitalizowaną przestrzenią miejską Garnizon. Na poziomie parteru oprócz holu wejściowego znajdą się lokale usługowe, z kolei pozostałe trzy piętra przeznaczone będą na powierzchnie biurowe.

Na każdej z kondygnacji znajdzie się hol z dostępem do szybkobieżnych wind i klatki schodowej, a także łazienek przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Budynek oferować będzie w sumie 1751 mkw. elastycznej powierzchni biurowej, zaprojektowanej tak, aby umożliwić jej rozmaity podział: od biur o powierzchni min. 70 mkw. po obszerne open space'y.

Komfortowe warunki do pracy w przestrzeniach biurowych zapewnią dobre doświetlenie światłem dziennym, wpadającym do wnętrz przesz przeszklone fasady, wysokie sufity o wysokości od 2,5 do 2,7 m, a także nowoczesna infrastruktura, w jaką będą wyposażone biura (panele sterowania temperaturą, sufity podwieszane modułowe, podniesiona podłoga czy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła i nawilżaniem powietrza).

Rozpoczęcie budowy budynku planowane jest na początek II kwartału 2021 roku.