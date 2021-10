W Wola Park rusza miejsce aktywności lokalnej w duchu zrównoważonego rozwoju

W centrum handlowym Wola Park od 6 listopada działać będzie unikalne w skali kraju miejsce aktywności lokalnej, edukujące i zachęcające do działań zgodnych z ideami ekologii i circular economy - Współdzielnik.

W galerii Wola Park od 6 listopada ruszy Współdzielnik, pierwsze i jedyne w kraju ekologiczne Miejsce Aktywności Lokalnej, które znajduje się w centrum handlowym.

Od 6 listopada mieszkańcy Warszawy będą mogli się tam spotykać, spędzać wolny czas oraz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej konsumpcji i zero waste.

Powstanie Współdzielnika jest wynikiem współpracy Wolskiego Centrum Kultury z Wola Parkiem.

We Współdzielniku będzie działał darmowy sklep zgodny z ideą ekonomii obiegu zamkniętego. Każdy będzie mógł do niego przynieść niepotrzebne rzeczy i zabrać to, co może mu się przydać. W przestrzeni Współdzielnika znajdzie się również Jadłodzielnia z lodówką i szafkami. Tutaj będzie można dzielić się żywnością i ratować produkty spożywcze przed zmarnowaniem. Do dyspozycji osób odwiedzających Współdzielnik będzie również warsztat naprawczy, przy którym będzie można naprawiać sprzęty codziennego użytku.

Współdzielnik zadba także o rośliny. W specjalnym Sanatorium dla roślin przywracane będą do życia rośliny doniczkowe będące w kiepskiej kondycji. Mieszkańcy będą mogli je "zaadoptować". W budowaniu świadomości ekologicznej i klimatycznej pomogą warsztaty i spotkania edukacyjne organizowane w sali warsztatowej.

Każdy odwiedzający Współdzielnik będzie mógł wygodnie usiąść i odpocząć, robiąc sobie przerwę od załatwiania spraw w Strefie relaksu.

Wolskie Centrum Kultury od lat jest propagatorem działań proekologicznych. W 2018 roku zainicjowało trwający do teraz projekt Ekosystem, prowadzi własną pasiekę edukacyjną Koło Pszczół w parku Księcia Janusza (gdzie odbywają się otwarte warsztaty pszczelarskie), ogród społeczny (w którym uprawiane są owoce i warzywa wspólnie z wolontariuszami) oraz jadłodzielnię, która pozwala ratować jedzenie przed zmarnowaniem.