5 trendów wnętrzarskich na 2021 rok

Warto zadbać o to, by aranżacja pokoju dziennego była nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim funkcjonalna. O czym warto pamiętać, planując remont lub metamorfozę salonu? Oto kilka wskazówek aranżacyjnych i najważniejszych trendów tego sezonu.

Zielenie, szarości i inne modne kolory sezonu

Tegoroczne trendy kolorystyczne spodobają się zarówno wielbicielom uniwersalnych, jak i nieco bardziej wyrazistych kolorów. Stonowana zieleń w odcieniu szałwii, skandynawska szarość, ciepły beż, energetyczna czerwień i optymistyczna żółć – każdy znajdzie kolor odpowiedni dla siebie. Pamiętajmy jednak, by dokonując wyboru, zwracać uwagę na stopień naświetlenia pomieszczenia. Jeżeli do salonu nie dociera zbyt wiele naturalnego światła, zdecydowanie lepiej będzie postawić na chłodne i jasne kolory. W przeciwnym przypadku – możemy pozwolić sobie na bardziej odważne eksperymenty.

Więcej znaczy… więcej

Ostatnie miesiące to wielki powrót maksymalizmu, który wbrew pozorom nie oznacza bezrefleksyjnego nagromadzenia nadmiaru przedmiotów w jednym pomieszczeniu. Mowa raczej o umiejętnym łączeniu ze sobą różnych wzorów, struktur, materiałów i kształtów. Salon w maksymalistycznej odsłonie do pomieszczenie, w którym znajdziemy zarówno niezbędne wyposażenie, jak i dodatki, akcesoria i osobiste przedmioty, które wprowadzają do wnętrza przyjemny i niezwykle przytulny klimat oraz indywidualizm. Książki, ceramika, pamiątki z podróży, domowa galeria sztuki, lampy stołowe i podłogowe, tekstylia – to tylko kilka pomysłów na dopełnienie salonu utrzymanego w duchu maksymalizmu.

Inspiracje stylem vintage

Kolejnym trendem wnętrzarskim, który będzie królował w tym sezonie w salonie, jest nieśmiertelny styl vintage. To koncepcja, która świetnie sprawdzi się zarówno w bardziej zachowawczych, jak i odważnych oraz barwnych wnętrzach. To również styl, który z powodzeniem pozwoli połączyć w salonie estetykę z funkcjonalnością. W końcu meble w stylu vintage, charakteryzują się nieprzytłaczającymi, smukłymi formami oraz pomysłowością, czerpiącą z niebywałej wyobraźni powojennych projektantów.

- Meble w stylu mid century są nie tylko niezwykle estetyczne, ale również funkcjonalne – to bardzo często także meble modułowe. Jako współcześni projektanci inspirujemy się najlepszymi cechami wzornictwa z połowy XX wieku, jednocześnie dostosowując meble do potrzeb współczesnych użytkowników. Przykładem może być nasza kolekcja mebli FRISK – to solidne meble o finezyjnej formie, dzięki czemu zmiana ich ustawienia w salonie nie przysparza problemów. Regały, komody i segmenty – możemy je dowolnie łączyć i dostosowywać do aktualnych potrzeb i preferencji. Zmianie mogą ulegać również poszczególne elementy funkcjonalne samych boxów, np. półki możemy zmienić na zamykane szafki. To szczególnie ważne teraz, kiedy salony bardzo często pełnią rolę domowych biur, a wielu z nas stoi przed wyzwaniem zmiany pierwotnych funkcji pomieszczeń w swoich mieszkaniach - mówi Dariusz Gapski, projektant marki Plywood Project.