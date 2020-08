Aktualne trendy kolorystyczne wg. Pantone w nowej kolekcji polskiej marki

Odwołania do zapowiadanych przez Laurie Pressman trendów kolorystycznych na jesień i zimę 2020, ale także inspiracje rustykalną terakotą odnajdziemy w nowej kolekcji płytek ceramicznych polskiej marki.

Najnowsza propozycja Ceramiki Tubądzin w formacie 33 x 90 cm to kolekcja zróżnicowana pod kątem stylistyki, wzorów i barw. Stanowi ciekawą alternatywę dla jasnych, surowych wnętrz czy wyrafinowanego i eleganckiego kamienia. Odwołuje się do trendów zapowiadanych na jesień i zimę 2020 r. Laurie Pressman, wiceprezes Pantone Color Institute zapowiada, że w niestabilnych czasach spokój będziemy mogli odnaleźć w ciepłych, ziemistych kolorach oraz mineralnych odcieniach zieleni i niebieskiego. Barwy te dają poczucie ukojenia i jednocześnie zapewniają zastrzyk pozytywnej energii.

W kolekcji można też odnaleźć inspiracje rustykalną terakotą. I tak jak w hiszpańskim cotto, w zależności od rodzaju użytej gliny, paleta barw może zawierać w sobie od żółci do czerwonego amarantu, tak w kolekcji Curio odcienie przenikają się od błękitu, przez zieleń, szarość, aż do klasycznego niebieskiego. A wszystkie jakby nadszarpnięte zębem czasu, skłaniające do sentymentalnych wspomnień, nieco zabrudzone. Classic Blue to kolor, który Pantone Color Institute uczynił wiodącą barwą całego 2020 r. Ceramika Tubądzin w kolekcji Curio także doceniła jego kojącą moc.

W kolekcji znajdziemy płytkę ścienną w delikatnym odcieniu beżu, o strukturze przetartego betonu, w wymiarach 33 x 90 cm (cena 134,93 zł za m2), która stanowi uniwersalne tło dla klimatycznych cegiełek w tonacji błękitów i zieleni, z nieregularnymi, lekko wyszczerbionymi krawędziami. Dzięki wykończeniu z połyskiem i nieregularnej linii designu, płytki nie tylko wydobywają grę świateł w pomieszczeniu, ale też mogą zostać użyte w dowolnej konfiguracji. Możemy pokryć nimi całą ścianę lub wyłącznie dekoracyjnie – mały jej wycinek. I to nie tylko w łazience.

Kolekcji towarzyszą także trzy różne płytki gresowe na posadzki, w kolorach jasnego drewna, które świetnie komponują się z kolekcją. Można je jednak także stosować oddzielnie – w łazience, salonie, czy na tarasie (cena 145,88 zł za m2).

„Curio” oznacza po angielsku osobliwość, ciekawostkę, unikat. I taka jest właśnie najnowsza kolekcja Ceramiki Tubądzin. Mieni się wieloma odcieniami.