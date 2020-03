Akustyka budynków. Jak szkło chroni przed hałasem?

Szkło zapewniające duży komfort akustyczny zajmuje coraz większe powierzchnie na różnego rodzaju obiektach i w ich wnętrzach. Zmienne parametry i duża gama stosowanych rozwiązań pozwalają za każdym razem precyzyjnie dopasować szyby do potrzeb użytkowników obiektów, do warunków akustycznych, jakie w danym miejscu panują oraz do natężenia i rodzaju niepożądanych dźwięków, który mają wyeliminować.

Tworząc współczesne obiekty – niezależnie od tego czy są to domy, biurowce, hotele, restauracje czy budynki użyteczności publicznej – sięgamy po materiały, które są wielofunkcyjne. Jednym z zadań, które obowiązkowo muszą spełniać jest oddzielenie przebywających w pomieszczeniach od zewnętrznych i wewnętrznych hałasów. Szkło bardzo dobrze sprawdza się w tej roli, tak jak rewelacyjnie sobie radzi w wielu innych rolach.

Ludzie reagują na hałas mimowolnie – wzrostem ciśnienia, zmianą rytmu serca, dekoncentracją. Nasze otoczenie, właściwie niemal niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, ale szczególnie w dużych miastach, do cichych raczej nie należy. Dlatego inwestując w budynek chcemy, by zapewniał on znajdującym się w nim osobom komfort akustyczny. Lokalizacja, otoczenie obiektu determinują dobór budulców. Inne należy zastosować, gdy budynek będzie znajdował się tuż przy torach kolejowych, inne, gdy jest położony na obrzeżach spokojnego, małego miasta.

W każdym z tych miejsc szkło okaże się trafnym wyborem, bo szeroka gama produktów, parametrów i rozmiarów, w jakich jest dostępne pozwala precyzyjnie dopasować je do własnych potrzeb akustycznych. O stopniu izolacji od dźwięków, jakim charakteryzuje się ten materiał decyduje szereg rożnych czynników. Ogólną zasadą jest, że skuteczną separację od hałasu gwarantuje szkło grube - jego ciężar absorbuje wibracje niepożądanych odgłosów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jest wtedy ono nieco cięższe, czasem może mieć również mniejszą izolacyjność cieplną. Innym sposobem, by osiągnąć większą niż przeciętna dźwiękochłonność tego materiału jest zastosowanie jego formy asymetrycznej. Tafle w szybie zespolonej różnią się wtedy od siebie grubością. Jedna z nich ma ciężar dodany i różnica między nimi pozwala znacząco obniżyć ogólny poziom hałasu.

Fachowe sposoby na izolację od zgiełku, łomotu i krzyków

Gdy w oknach, ścianach czy w kabinach dźwiękowych stosujemy szyby zespolone, na ich właściwości akustyczne wpływa wielkość przestrzeni między nimi. Wypełniona powietrzem lub gazem działa na zasadzie sprężyny, amortyzując tym samym drgania akustyczne. Rzeczywistą poprawę dźwiękoszczelności przynosi stworzenie większego odstępu międzyszybowego przy podwójnym oszkleniu, gdzie swobodnie możemy wykorzystać na to przestrzeń bez większej obawy o zmianę tym zabiegiem izolacyjności cieplnej.

Doskonałą barierą akustyczną jest także szkło laminowane, czyli takie, w którym dwie tafle lub więcej sklejone są folią PVB. Może mieć ona różne grubości (najpopularniejsze to 0,38 mm, 0,76 mm i 1,52 mm) oraz być barwiona na wiele kolorów, dzięki czemu dobrze sprawdza się w roli oryginalnej dekoracji. Folia PVB Silence Saint-Gobain Building Glass skutecznie tłumi hałas, zapewniając poczucie intymności. Jest to możliwe, ponieważ zapobiega wibracjom, eliminuje problem krytycznych częstotliwości i wysokich dźwięków. Ma też inną zaletę. Znacznie zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Jeśli ktoś lub coś będzie próbowało ją rozbić pęknie, ale jej odłamki pozostaną przyklejone do folii. Znacznie zmniejsza to ryzyko zranienia.