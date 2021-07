Akustyka w biurze. Skuteczna ochrona przed hałasem

Dobra izolacja akustyczna jest niezbędna w każdym biurze. Jak więc zapewnić pracownikom skuteczną ochronę przed hałasem? Z tym wyzwaniem świetnie poradzą sobie nowoczesne materiały ochronne.

Hałas to coraz większy problem naszych czasów. Urządzenia, maszyny, odgłosy miasta, praca w miejscach typu open space czy w centrach miast – wszystko to sprawia, że codziennie jesteśmy narażeni na brak ciszy w pracy. Nowoczesne materiały ochronne pomagają nam skutecznie zmierzyć się z tym wyzwaniem i ograniczyć poziom hałasu już przy grubościach nawet jedynie kilku milimetrów. Dodatkowo mogą być stosowane nawet na powierzchni istniejących przegród, a ich estetyczny wygląd sprawia, że nie wymagają dodatkowych warstw wykończeniowych.

Rodzaje hałasu

We wnętrzach, w których przebywamy zazwyczaj narażeni jesteśmy na wiele typów hałasu jednocześnie i mowa tu zarówno o odgłosach zewnętrznych, jak i tych, które powstają w pomieszczeniach – rozmowy, pracujące kserokopiarki, odgłosy z rur i instalacji. Hałas może docierać do nas zarówno drogą powietrzną jak i materiałową, a skuteczna izolacja akustyczna powinna uwzględniać wszystkie czynniki.

W specyficznych warunkach może się jednak okazać, że powinniśmy zdecydować się na typ izolacji, który będzie skupiał się na konkretnej formie ochrony. Przykładowo, jeżeli zależy nam na usunięciu ogólnego pogłosu generowanego przez otoczenie w danym pomieszczeniu powinniśmy sięgnąć po materiały, które są absorberami dźwięków powietrznych. Zaliczymy do nich piankowe, otwartokomórkowe produkty z linii Armacell ArmaSound, które dzięki swojej strukturze ograniczają odbicia dźwięku.

W przypadku, kiedy zależy nam na eliminacji hałasu materiałowego, powstającego np. w wyniku drgań urządzeń, rur, instalacji przenoszonych na konstrukcję, niezbędne będzie oddzielenie generatora dźwięku elastyczną izolacją, zapobiegającą powstawaniu fali dźwiękowej materiałowej. W takim przypadku idealnie sprawdzą się np. produkty FEF - ArmaFlex albo na bazie polietylenu - Tubolit AR Fonowave, Tubolit AR Fonblock i Tubolit DG Plus. Zarówno rozwiązania ArmaFlex jak i Tubolit, to potwierdzona w testach wysoka skuteczność izolacji akustycznej dźwięków strukturalnych.

Jeżeli natomiast chcemy zredukować hałas od rur lub urządzeń umieszczonych w przestrzeni otwartej to bardzo dobrze sprawdzą się maty izolacyjne ArmaComfort AB Alu i ArmaComfort AB Alu Plus. Doskonale zatrzymują hałas powietrzny dochodzący od rur kanalizacji bytowej i deszczowej i co bardzo ważne mają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 i spełniają wymóg NRO (nierozprzestrzeniania ognia). Powyższe maty doskonale redukują również hałas od urządzeń klimatyzacyjnych typu klimakonwektory wentylatorowe, pompy ciepła.

Nowoczesne bariery akustyczne