Akustyka w hotelach: jak o nią zadbać?

Odpowiednia adaptacja akustyczna to kwestia, o którą powinien zatroszczyć się właściciel hotelu. Deweloperzy już na etapie budowy hotelu powinni skorzystać z porad akustyka, który wskaże potencjalne źródła hałasu i wyda o nich opinię.

Hałasy mogą dobiegać z zewnątrz budynku, jeżeli hotel znajduje się blisko ulicy czy torów. W hotelach oczywistym jest także hałas generowany wewnątrz — przez rodziny, dzieci, czworonogi, imprezy czy wspólne posiłki.

— Najlepiej jest zorganizować przestrzeń w taki sposób, aby zminimalizować hałas i ograniczać jego rozprzestrzenianie się. W tym celu należy na etapie budowy dobierać materiały, które nie będą powodowały odbijania dźwięku i powstawania pogłosu na korytarzach i holach. Można wykorzystać do tego sufity akustyczne, wykładziny dywanowe lub panele pochłaniające dźwięk. Właściwa akustyka hotelu wynika także z wysokiej izolacyjności akustycznej ścian między pomieszczeniami, wykonanymi w technologii suchej zabudowy z wypełnieniem wysokopochłaniającą dźwięki wełną mineralną, np. szklaną — komentuje Paweł Polak ze Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”.

Poziom hałasu w hotelu zależy od wielu czynników, a pokój, w którym można odpocząć i się zrelaksować to marzenie każdego gościa. Odpowiednia adaptacja akustyczna jest do tego niezbędna, ponieważ to właśnie ona odpowiada za poczucie prywatności i ochronę przed hałasem. Jest to kwestia, o którą powinien zatroszczyć się właściciel hotelu.