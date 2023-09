Architekt zaprojektował awangardowe osiedle pod Gdańskiem. Na dachach panele solarne w kolorze... kamienia

Architekt Paweł Lis zaprojektował awangardowe osiedle w Straszynie koło Gdańska. Zgodnie z jego wizją budynki wieńczą kamienne dachy zintegrowane z modułami fotowoltaicznymi w kolorze... naturalnego kamienia.

Wiodącą inwestycją, która symbolizuje nową erę w obszarze ekologicznego budownictwa jest awangardowe osiedle Monolit w Straszynie pod Gdańskiem. Składa się z 8 rezydencji o niepowtarzalnej architekturze, inspirowanej ogromnymi głazami narzutowymi pozostawionymi przez epokę lodowcową, znanymi jako monolity.

Zgodnie z wizją architekta Pawła Lisa, bryły budynków zwieńczone są kamiennymi dachami zintegrowanymi z modułami fotowoltaicznymi w kolorze naturalnego kamienia. Nie tylko zapewniają spójną formę oraz wyjątkowy charakter, ale również zamieniają domy w źródła czystej energii elektrycznej.

To pierwsza realizacja SunRoof z zastosowaniem szarych modułów fotowoltaicznych. Dachy zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane na potrzeby osiedla Monolit, by harmonizowały z jego nowatorską i proekologiczną koncepcją.

Udowodniliśmy, że system SunRoof nadaje się do każdego stylu architektonicznego i nie narzuca ograniczeń w projektowaniu. Lubimy wyzwania i z wielką przyjemnością sprostamy kolejnym niestandardowym inwestycjom - mówi Martyn Szczepankowski, współzałożyciel i Head of CEE SunRoof.

Oczekiwaniem inwestora było stworzenie osiedla, które łączy oryginalność z inteligentnymi technologiami, oferując wygodne i zrównoważone życie. “Zielony” prąd wytwarzany przez dachy solarne zasili zatem urządzenia elektryczne w domach, a każdy z budynków zostanie wyposażony w prywatną stację ładowania, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z energii odnawialnej do zasilania swoich pojazdów.

Wybiegamy w przyszłość, stawiając na najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, zaspokajając przy tym najwyższe standardy energetyczne. Prawdziwym celem jest dla nas stosowanie rozwiązań, które pozostają w zgodzie z naturą. Udało nam się to osiągnąć między innymi dzięki wykorzystaniu energii słonecznej poprzez zastosowanie technologii dachów fotowoltaicznych SunRoof. W zgodzie z naturą to również nasza filozofia stosowania materiałów naturalnych, wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu czy też funkcjonalności wnętrz podyktowanej światłem słonecznym oraz miejscową florą. Idea maksymalnej symbiozy z naturą to nasza gwarancja lepszego życia - mówi Piotr Dorozik, Prezes Herzinvest.