Art Déco przeżywa renesans

Pojawienie się stylu Art Déco było twórczą reakcją na niezdyscyplinowaną formalnie secesję ale także na okrucieństwa I Wojny Światowej. Art Déco był stylem szybko odnawiającej się gospodarki i optymistycznej, powojennej wizji świata. Stawiał na nowoczesne projektowanie i produkcję masową, choć – paradoksalnie - jest kojarzony z wyrafinowaną elegancją, komfortem i luksusem. Do dziś stanowi inspirację do dekorowania odważnych i ekskluzywnych wnętrz.

Nazwa stylu, który królował w latach 30. i 40. ubiegłego wieku, pochodzi od skrótu nazwy Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictw (Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes) odbywającej się w 1925 roku w Paryżu. Podczas wydarzenia zaprezentowano bogactwo sztuki użytkowej stanowiące podstawę stylu Art déco, który można tłumaczyć jako sztukę dekoracyjną.

Piękno i harmonia

- Art déco to styl, który łączy w sobie prostotę wyrazu i wyszukane materiały. W tamtym okresie ogromną popularnością cieszyło się szlachetne drewno (palisander,mahoń, heban) ale także skóra (zwłaszcza egzotycznych zwierząt) marmur czy onyks, które odegrały ogromną rolę we wzornictwie Art déco. Styl ten opisują też wyraziste kolory, jak wracająca do łask głęboka butelkowa zieleń, a także szlachetne materiały – aksamit, welwet czy welur. To styl kryształów, bogatych kandelabrów, kości słoniowej, masy perłowej, srebra. Jego przepych i wytworność oddał między innymi film Buza Lehrmana z 2013 r: Wielki Gatsby, który być może przyczynił się do powrotu Art. Deco we współczesnym wzornictwie,– mówi Aldona Mioduszewska, Dyrektor Marketingu w Galerii Wnętrz DOMAR.

Tym, co wyróżnia Art déco, jest geometryzacja widoczna w kształcie mebli i wzorów, inspirowana dokonaniami kubizmu czy abstrakcjonizmu. Uporządkowanie i symetria były odpowiedziami na zawiłą w formie sztukę użytkową z czasu secesji. Rozwiązania są harmonijne lecz bardzo wyszukane w swojej formie. Świadczy to tym stosowanie forniru i intarsji, które uwypuklały słoje i barwę drewna a także inkrustacje z masy perłowej, srebra czy mosiądzu. Warto zauważyć, że Art déco czerpie inspiracje także ze sztuki starożytnego Egiptu, gdzie motywem zdobniczym był kwiat lotosu czy wschodzące słońce.



Ponadczasowe wyposażenie

W stylu Art déco ogromną rolę odgrywały meble pełniące funkcje zarówno użytkowe, jak i dekoracyjne. Popularne w tamtym okresie konsole, komody czy szezlongi na długo zagościły w architekturze użytkowej. Różnorodność produktów – od oświetlenia, przez komplety wypoczynkowe czy niepowtarzalne dekoracje sprawią, że niejeden pasjonat stylu znajdzie coś dla siebie. Art déco to odpoczynek dla oczu. Styl promował wszystko to, co jest piękne i proste w swoim wyrazie. Był odpowiedzią na mnogość bodźców, którą oferowana Secesja. I fakt, że przyniósł aranżacyjne ukojenie, uczynił go także stylem ponadczasowym, sprawdzającym się w nowoczesnych wnętrzach. Styl Art déco jest dekoracyjny i reprezentacyjny, dlatego idealnie sprawdzi się w holach, salonach czy w przestrzeniach komercyjnych takich jak hotele czy restauracje.