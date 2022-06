Autonomiczny sklep Żabka z robotem serwującym hot-dogi

Klienci sklepu Żabka Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie mogą korzystać z nowego udogodnienia, robota serwującego hot-dogi.

Uruchomienie pierwszego sklepu Żabka Nano w Poznaniu dało początek największej obecnie sieci sklepów autonomicznych w Europie. Do tej pory otwarte zostały łącznie 44 placówki Żabka Nano m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. Żabka Future, odpowiadająca za koncept Żabka Nano, cały czas poszukuje nowych rozwiązań, mających na celu stałe ulepszanie doświadczeń zakupowych klientów sklepów autonomicznych.

Jednym z takich rozwiązań jest robot serwujący danie na ciepło. Pierwszy robot Robbie zainstalowany został w sklepie autonomicznym w Warszawie przy ul. Dobrej 54. Dzięki temu klienci, oprócz szybkich zakupów bez kolejki czy gorącej świeżo parzonej kawy z ekspresu, od niedawna mogą zamówić także hot-doga.

– Hot-dogi to kultowa przekąska na ciepło z Żabki. Stąd pomysł, aby były dostępne również w naszych bezobsługowych placówkach. We współpracy z zespołem VeloxAlpha S.A. stworzyliśmy robota Robbie, który w sposób zautomatyzowany i w pełni higieniczny przygotowuje dla klientów Żabki Nano hot-dogi z ich ulubionymi dodatkami. Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Cieszymy się, że Żabka Nano przeciera kolejne szlaki, oferując klientom najnowsze na rynku rozwiązania – mówi Paweł Grabowski, dyrektor ds. rozwiązań bezosobowych w Żabka Polska.

Nowoczesność przyciąga klientów