Biały marmur w różnych odsłonach

Włoski, portugalski, a może z dalekiego Wietnamu? Niegdyś kojarzony jedynie z włoskimi palazzo i artdecowskim apartamentem na Manhattanie na dobre zadomowił się w polskich wnętrzach.

Marmur jest ponadczasowy i bardzo uniwersalny. Świetnie wygląda zestawiony z innymi naturalnymi materiałami – drewnem, betonem, metalem – podkreślają architekci wnętrz współpracujący z Interstone – jednym z największych dystrybutorów kamienia w Polsce. - Z powodzeniem może występować w każdym wnętrzu w domu, począwszy do holu, poprzez salon, a na kuchni i łazience skończywszy - dodają. To prawda, niezależnie od pomieszczenia i stylu wnętrza jasny marmur mistrzowsko wpisuje się w aranżację. Marka Interstone ma w swojej ofercie bardzo wiele przepięknych propozycji utrzymanych właśnie w jasnej tonacji. Jest w czym wybierać. Poszczególne gatunki różnią się odcieniem, sposobem i gęstością użylenia.

Włoska klasyka

Architekci wnętrz bardzo cenią sobie oryginalne Calacatty. Calacatta Poanazzo ma ciepły odcień kości słoniowej poprzecinany bardzo wyraźnymi nitkami użylenia w srebrzystym i czarnym kolorze. Są także Calacatty o odcieniu beżowym, a ich użylenie to ciepłe odcienie brązu i miedzi. Marmury te najlepiej wyglądają w nowoczesnych wnętrzach na dużych płaszczyznach, ścianach i podłogach. Ze względu na charakterystyczne użylenie, we wnętrzu są bardzo zobowiązujące. - Lepiej zestawiać je z gładkimi, pozbawionymi wzorów powierzchniami – radzą profesjonaliści.

Z kolei Statuario to najbardziej pożądany gatunek marmuru z Carrary. Jest bardzo subtelny, śnieżnobiały, pokryty delikatnie rozmytymi żyłkami. Projektanci wnętrz bardzo często stosują go

w aranżacjach łazienek w stylu nowojorskim.

Podobny do Statuario, lecz o zabarwieniu zbliżonym do szarości jest karraryjski marmur Statuarietto. Ma dość gęste, ciemne przerosty. Często wykorzystywany jest na kuchennych ścianach. Architekci zestawiają go z czernią i antracytem, które to dodatkowo wydobywają stworzone przez naturę hipnotyzujące wzory na jego powierzchni.

Prosto z Portugalii

Alpine White to kamień z Portugalii. W porównaniu do użylonych włoskich marmurów jest prawie gładki. Dzięki jednolitej powierzchni pozostaje neutralny. Ciepły odcień pięknie współgra z naturalnym drewnem, a bezpretensjonalny wygląd wpisuje się w skandynawski styl wnętrz. Alpine White to kolejny marmur warty uwagi, jest twardym kamieniem, może więc być wykorzystywany na podłogach, schodach, czyli wszędzie tam, gdzie wytrzymałość powierzchni jest wskazana.

Good Morning Vietnam

Marmury z Wietnamu zyskują w Polsce coraz większą popularność. Tańszy Diamond Oniciata

i prestiżowy Bianco Neve to propozycje o gładkiej powierzchni, bez użylenia. Ich śnieżna biel miejscami wpada w dyskretny, gołębi odcień. Bianco Neve niekiedy przypomina zasnute gęstymi chmurami niebo. Wietnamskie marmury przepięknie wyglądają na dużych powierzchniach

w ekskluzywnych, współczesnych wnętrzach. Stanowią idealne tło dla designerskich mebli. Ich gładkie, polerowane powierzchnie odbijają światło, zarówno naturalne, jak i sztuczne, sączące się

z dekoracyjnych żyrandoli i kinkietów.