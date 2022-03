Big data pomoże budować zrównoważone budynki

Gdy mijamy na ulicy stare auto, które puszcza tyle dymu, co mała fabryka, od razu się oburzamy. Tymczasem trzy czwarte budynków w UE to obiekty nieenergooszczędne, które w większości będą wciąż stały w 2050 roku – zauważa Tomasz Ogrodzki, współzałożyciel i CEO REDD Group. W budowaniu zrównoważonych budynków ma jego zdaniem pomóc... big data.

Pierwsza wizyta u klienta na 40. piętrze warszawskiego wieżowca to było jak dziewiczy lot samolotem, bałem się nawet recepcjonistki – wspomina Tomasz Ogrodzki, współzałożyciel i CEO REDD Group. 10 lat później stoi na czele polskiego lidera danych o nieruchomościach komercyjnych z ponad dwoma tysiącami budynków w swojej bazie. REDD zmienia „papierowy biznes” w pełny digital, ale ma też inny, większy cel – zmianę sposobu myślenia o budowaniu w ogóle. Jak mówi sam Ogrodzki: "to budynek, który jeszcze nie istnieje lub istnieje, ale jeszcze nie tak, jak powinien."

Rynek nieruchomości zatrzymał się w latach 90.

Gdyby ktoś miał wybrać najbliższe skojarzenie popularnej gry z budowaniem, to z pewnością byłby to kamień. No, być może nożyce, bo to ostry biznes. A prawda jest taka, że rynek nieruchomości wciąż jest „papierowy”, przestarzały, zatrzymał się w latach 90 i nie chce mu się ruszyć dalej. Nowoczesna baza danych to wciąż science-fiction. Ale w REDD zasada jest taka: jeśli pomysł uważają za niemożliwy, to znaczy, że jest dobry. I teraz mają już 13 miliardów danych, którymi wspierają klientów, a w branży mówienie o rzeczach niemożliwych nieco ucichło. Wygrali, bo w ogóle nie grali w papier, nożyce, kamień, tyko od razu zaczęli grać w big data.

- Ten rynek to wiele małych wysepek, z których każda miała do tej pory swoją małą bazę. Najczęściej w Excelu lub w segregatorze. Wiedzieliśmy, że rozbijamy pewien stary porządek, ale mieliśmy też pewność, że to my mamy rację. W tej rzeczywistości nie ma już miejsca na stary system, który żył z braku dostępu do danych. Przyszedł czas na transparentność. My jesteśmy tą transparentnością - mówi Tomasz Ogrodzki, CEO REDD Group.

W samej Europie Środkowo-Wschodniej powierzchnia biurowa to przeszło 30 milionów metrów kwadratowych. Tego w segregatorze się już nie zamknie, a na pewno nie przeanalizuje tego tak, jak zrobią to algorytmy. I to nie jest tylko sprawa budujących i kupujących biura.

Biurowiec na starego diesla

Gdy mijamy na ulicy stare auto, które puszcza tyle dymu, co mała fabryka, od razu się oburzamy. Tymczasem trzy czwarte budynków w UE to obiekty nieenergooszczędne, które w większości będą wciąż stały w 2050 roku. Tylko jeden 1% z nich przechodzi remonty pod kątem zmniejszenia śladu węglowego. A w Europie Zachodniej firmy już teraz wolą kupować nieruchomości z zielonymi certyfikatami, bo o podatku węglowym w całej UE mówi się coraz częściej.

- Czy za 10 lat sprzedasz z zyskiem starego diesla? Powodzenia. Podobnie jest w nieruchomościach - to już nie czasy, że bezrefleksyjnie możemy sobie rzucić pieniądze na cokolwiek i gdziekolwiek. Musimy stawiać obiekty, których funkcję za kilka lat będziemy mogli łatwo i tanio zmodyfikować. Dziś kilka lat to epoka, ciężko przewidzieć, jak będzie wyglądała kolejna. Do tego wszystkiego potrzebne są dane, aktualne dane. A my nasze aktualizujemy co 28 dni lub częściej - przekonuje Ogrodzki.