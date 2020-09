Biophilic design - tęsknota za naturą we wnętrzach

Ciężko przecenić korzystny wpływ natury na samopoczucie. To wyjaśnia również, dlaczego biophilic design stał się ostatnimi czasy tak istotnym trendem. Zaczyna dominować nie tylko w architekturze, ale również w sposobie urządzania wnętrz.

Miłość do życia – tak dosłownie tłumaczy się nazwę przybierającego na sile trendu biophilic design. Jest on odpowiedzią na potrzebę spokoju i harmonii płynących z natury, a jednocześnie wyraża dążenie do stworzenia bezpiecznego azylu we wnętrzach.

Design, który wprawia w dobry nastrój

Ciężko przecenić korzystny wpływ natury na samopoczucie. To wyjaśnia również, dlaczego biophilic design stał się ostatnimi czasy tak istotnym trendem. Powściągliwość, ekologia, zrównoważony rozwój i rzemiosło – to kluczowe terminy przewijające się we współczesnej architekturze. Coraz więcej architektów zdaje sobie sprawę z tego, że samopoczucie poprawia się poprzez wzmacnianie więzi między człowiekiem a naturą. Dlatego szukają oni rozwiązań, które z jednej strony zapewnią ochronę przed światem zewnętrznym, a jednocześnie umożliwią kontakt z naturą. Wśród nich można wyróżnić wprowadzenie do wnętrz roślinności, drewnianych podłóg oraz przeszklonych ścian, które w naturalny sposób łączą wnętrza z naturą na zewnątrz.

Natura we wnętrzach

Biophilic design zaczyna dominować nie tylko w architekturze, ale również w sposobie urządzania wnętrz. Sekwencje i wzory nawiązujące do świata przyrody pojawiają się choćby na tapetach czy tynkach. Innym rozwiązaniem są meble i dodatki z naturalnych materiałów, na przykład chropowaty pień drzewa może służyć jako stolik kawowy.

Jeśli chodzi o kolorystykę, to zieleń we wszystkich swoich odcieniach jest oczywistym wyborem do wnętrz urządzonych zgodnie z biophilic design. Również ziemiste barwy, miękkie pastele i bogate zestawienie odcieni (od ochry do słonecznikowej żółci) nieodparcie będą kojarzyć się z Matką Naturą.

Kolory ziemi można zestawić z materiałami takimi jak len, wełna, rattan i drewno. Idealnie pasować będzie także rękodzieło, choćby makrama lub ceramika. Prostym sposobem na aranżacje w zgodzie z trendem jest wprowadzenie do wnętrz roślinności. Można nawet zdecydować się na ozdobienie nią całej ściany tworząc wertykalny ogród.

Innym rozwiązaniem wpisującym się w trend bliskości z naturą jest montaż w domu drewnianej podłogi. W biophilic design wpisują się autentyczne podłogi drewniane Quick-Step. Innowacyjna technika lakierowania „Wood for Life” zastosowana w procesie ich produkcji sprawia, że na długo będzie można cieszyć się ciepłem, jakie daje naturalne drewno.