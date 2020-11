Biuro bliżej natury

Biophilic design, meble biurowe i technologia IoT w jednym - to propozycja 4Nature Smart Green. Nowa linia mebli biurowych z żywą roślinnością, z automatycznym systemem nawadniania i sterowania powstała we współpracy ze studiem projektowym Studio 1:1.

Meble zostały zaprojektowane w duchu less-waste ze szczególną uwagą na dobór materiałów i możliwości ponownego wykorzystania w cyklu życia produktu. Ich modułowa konstrukcja umożliwia szeroki zakres konfiguracji oraz wprowadzania zmian, nawet w trakcie użytkowania mebli, co na etapie projektowania i użytkowania przypomina budowanie z klocków lego.

Łatwość wprowadzania i użytkowania

Roślinność, w tym zwłaszcza wertykalna, wzmacnia atrakcyjność biura i budynku, dlatego najczęściej umiejscowiona jest w holach, recepcjach i miejscach reprezentatywnych. Nieczęsto spotykana jest na powierzchniach typu open space. W ramach projektu „Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego” firma 4Nature System przeprowadziła badania, które wskazują jednoznacznie, że ludzie potrzebują żywej roślinności w sąsiedztwie miejsca pracy, aby odczuć kojący wpływ natury na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Potrzeba stała się podstawą do stworzenia konceptu nowej linii mebli.

4Nature System to polska firma prop-tech, która konsekwentnie od wielu lat rozwija ideę biophilic design w biurach. Jest autorem innowacyjnej technologii modułów do budowania ogrodów wertykalnych, opartych w pełni na żywej, przyjaznej człowiekowi roślinności, której utrzymaniem można zarządzać z pozycji aplikacji mobilnej. Dzięki technologii, która wykonuje najbardziej wymagającą pracę, czyli nawadnianie i nawożenie roślin, udało się w pełni zautomatyzować ten proces, a przez to wprowadzić większą ilość żywej zieleni na powierzchnię biura w sposób łatwy i uporządkowany. Wertykalność i skumulowanie zieleni w estetycznej i funkcjonalnej formie pozwala zachować wizualny porządek przestrzeni i komfort pracy. 4Nature System oferuje szeroki wachlarz produktów z zielenią: od ogrodów wertykalnych poprzez działowe ścianki na open space oraz ponad 8 rodzajów mebli z najnowszej linii 4Nature Smart Green, umożliwiając architektom i firmom tworzenie zdrowych i bezpiecznych biur dla ludzi zgodnie z duchem biophilic design. Realizując w ten sposób koncepcję wewnętrznej zieleni systemowej, łączy żywą zieleń, inteligentne sterowanie i zarządzanie oraz funkcję mebla biurowego - przybliżając tym samym naturę człowiekowi w jego miejscu pracy.

Projektowanie z myślą o człowieku

Bryły najnowszej linii mebli z wbudowanym ogrodem wertykalnym zostały zaprojektowane wspólnie ze Studiem 1:1. To interdyscyplinarny zespół z 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu, który czerpał swoje inspiracje z ergonomii przestrzeni użytkowej, zrównoważonego wzornictwa oraz projektowania z myślą o człowieku. W efekcie wspólnych prac powstał system modułowych elementów, które można zestawiać w różnych konfiguracjach i uzyskiwać wielofunkcyjne rozwiązania w kilku wariantach: regały przyścienne, wolnostojące, podwieszane do sufitu, wygradzające stanowiska pracy czy miejsca spotkań. Cztery warianty ram konstrukcyjnych opracowano tak, by elementy wyposażenia takie jak półki, moduły roślinne, panele akustyczne i stalowe, można było zastosować we wszystkich rodzajach ram wymiennie.