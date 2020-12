Biurowce przygotowane na pandemię. Tak o bezpieczeństwo zadbano w Bolero Office Point

Bezkontaktowy, automatyczny pomiar temperatury, monitoring czuwający nad tym, czy osoby wchodzące do budynku mają zasłoniętą twarz, a także bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego i maty odkażające przed wejściem - to niektóre z rozwiązań jakie zastosowano w Bolero Office Point 1, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasach pandemii.

Real Management S.A. wprowadził do Bolero Office Point 1 oraz do własnego biura nowoczesne systemy dokonujące automatycznego, bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała oraz monitorujące czy osoby wchodzące do budynków mają zasłoniętą twarz. W razie braku maseczki ochronnej system natychmiast sygnalizuje konieczność jej założenia. Urządzenia te pełnią również funkcję bezdotykowych dozowników płynu dezynfekującego. W budynkach, w wejściach wprowadzono maty odkażające, lady recepcyjne zostały osłonięte płytami pleksi, a pracownicy obsługujący budynek wyposażeni w przyłbice i maseczki. Ponadto przestrzeń wspólna w budynkach jest raz w tygodniu w całości odkażana.

Obok nowych rozwiązań technicznych, Real Management S.A. wprowadziło również nowe procedury komunikacyjne. Najemcy biurowców Bolero Office Point 1 i 2, parku POINT 44 oraz lubelskiej kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 34 raz w tygodniu otrzymują newsletter przypominający o zasadach bezpieczeństwa i higieny, oraz informujący o nowych rozporządzeniach i ograniczeniach wprowadzanych w związku z pandemią. W biurowcach tych przeprowadzono również intensywną kampanię informacyjną dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa. W akcji posłużono się plakatami, mailingami, oznakowaniem przestrzeni wspólnych w formie naklejek i tabliczek informacyjnych.

Zabezpieczanie budynków i najemców to nie jedyne działania, jakie podejmuje firma, by w aktywny sposób pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Real Management S.A. wspólnie z najemcami Bolero Office Park zachęca osoby, które zwalczyły COVID-19 i pracują w kompleksie do oddawania osocza krwi. Akcja poboru w listopadzie była prowadzona we współpracy z Polską Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.