Biurowce w trybie pandemii

System klimatyzacji wykorzystujący wyłącznie świeże powietrze, lampy UV stosowane do dezynfekcji czy bezkontaktowe wejście do budynku - to niektóre rozwiązania tzw. "trybu pandemii", na jaki przygotowane zostały warszawskie biurowce The Warsaw HUB i Warsaw UNIT.

Biurowce budowane przez Ghelamco mają zapewnić najemcom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Deweloper wdrożył w swoich projektach zintegrowany pakiet rozwiązań niespotykanych dotąd na rynku. Staną się one standardem w przyszłych inwestycjach firmy.

– Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków. Jako lider czujemy się zobowiązani do wyznaczania nowych standardów. Wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy cały arsenał najnowocześniejszych technologii, które już są implementowane w najnowszych projektach biurowych Ghelamco: The Warsaw HUB i Warsaw UNIT. Pozwolą one w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych najemców oraz ich pracowników i gości, nie tylko w czasie pandemii COVID-19, ale także w przypadku podobnych zagrożeń w przyszłości – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

Biurowce zostaną wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologiczne, które w przypadku ogłoszenia przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego umożliwią błyskawiczne przejście budynku w tzw. tryb pandemii. Specjalny tryb pracy budynku został opracowany na podstawie wewnętrznych analiz Ghelamco. Dodatkowo firma zleciła opracowanie specjalnego raportu zawierającego rekomendacje dotyczące systemów budynkowych w kontekście COVID-19. Dokument przygotowali naukowcy z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W trybie pandemii system klimatyzacji będzie pracował wyłącznie z wykorzystaniem powietrza świeżego, aby zapobiegać mieszaniu powietrza wyciąganego z nawiewanym do powierzchni biurowych, uniemożliwiając w ten sposób rozprzestrzenianie się wirusa po całym biurowcu. Wprowadzone będą również procedury działania wind pod kątem liczby osób, które mogą podróżować jednocześnie w jednej kabinie.

W budynkach The Warsaw HUB oraz Warsaw UNIT zostaną także zainstalowane lampy UV: w windach (lampy będą uruchamiane w kabinach w trybie „stand by”) oraz w systemach klimatyzacji. Ich zastosowanie zapewni dezynfekcję przestrzeni i powietrza – promieniowanie UV ma bowiem działanie biobójcze i w krótkim czasie skutecznie niszczy mikroorganizmy i wirusy.

Jednym z narzędzi, które dodatkowo pomoże zachować bezpieczeństwo oraz zoptymalizować działanie biura będzie aplikacja mobilna opracowana specjalnie dla biurowców dewelopera. Jest ona tworzona już od dwóch lat przez wewnętrzny dział innowacji Ghelamco. Jej funkcjonalność będzie można wykorzystać także w sytuacjach zagrożenia epidemicznego – będzie informować użytkowników biurowców o tym, czy działają one w tzw. trybie pandemii, który będzie oznaczać wprowadzenie nadzwyczajnych procedur i zasad bezpieczeństwa. Pracownicy będą na bieżąco otrzymywać poprzez aplikację informacje, instrukcje i zasady postępowania. Do komunikowania się z najemcami zostaną wykorzystane chat boty oraz sztuczna inteligencja.