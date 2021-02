Biurowe krzesła z oparciem z materiałów z recyklingu

Wybierając krzesło do pracy w biurze domowym lub tradycyjnym, można zadbać zarówno o swoje zdrowie, jak i środowisko. Fotel obrotowy wyróżnia się oparciem wykonanym z tworzywa pochodzącego z recyclingu.

Ten zaawansowany technologicznie produkt został nagrodzony iF Design Award w 2018 r i wyróżniony w konkursie German Design Award w 2019 r. Stanowi wyrazisty akcent w przestrzeni. Nowoczesna forma VANK_V6 w warstwie estetycznej nawiązuje do stylistyki sportowych samochodów. Łączy ją z nimi dy-namicznie prowadzona linia i mocne, techniczne akcenty z aluminium.

Krzyżak, tragarz oparcia i nośniki podłokietników są wytwarzane z aluminium pochodzącego z odzysku surowców. Cały proces zaczyna się na składowisku odpadów, gdzie trafia aluminium, pochodzące z wielu gałęzi przemysłu, głównie spożywczego. Po segregacji i zmiażdżeniu następuje pierwsze topienie w temperaturze 800 stopni. W formie tzw. gąsek, czyli sztabek ważących po kilka kilogramów, aluminium trafia do polskiej odlewni, gdzie ciekły 13 pierwiastek topiony jest po raz kolejny i wlewany do form nadających mu szlachetną i funkcjonalną formę. Niezwykłość procesu polega na tym, że podczas choćby wielokrotnego ponownego przetapiania, aluminium nie traci swoich właściwości. Jest to w zasadzie niekończąca się opowieść, zawsze z happy endem. Podczas procesu to, co zużyte i niechciane – odpad, zamienia się w nowe i pożądane - piękny przedmiot.

Odlewane aluminiowe detale fotela VANK_V6 podkreślają jego sportowy, samochodowy charakter, ale także gwarantują wytrzymałość i lekkość użytkowania. Mogą być polerowane lub malowane proszkowo w energetycznych i trendowych kolorach: żółtym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim, złoto – beżowym, brązowym, czarnym i srebrnym.

Lekkości fotelowi VANK_V6 nadaje również przezierne oparcie z geometrycznym wzorem. To właśnie, czarne tworzywowe oparcie teraz - od 2021 roku - jest produkowane z granulatu tworzywowego pochodzącego również z surowców wtórnych. Postkonsumenckie tworzywa sztuczne definiuje się jako odpady wytwarzane przez użytkowników końcowych. Plastik w procesie recyclingu zostaje oczyszczony, pocięty na drobne kawałki i przetopiony. Przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów plastikowych to wyzwanie jakie stoi przez wieloma gałęziami gospodarki. Polska marka VANK podejmując to wyzwanie jako jedna z pierwszych na naszym rynku dołącza do światowych pionierów. Wykorzystanie tego surowca zamiast ropopochodnych tworzyw pierwotnych generuje ok. 50% mniej emisji szkodliwych dla klimatu, gdyż ropa wymaga wydobycia i destylacji. Emisje gazów cieplarnianych spowodowały niekorzystne dla ludzi, roślin i zwierząt ocieplenie ziemi o 1,5°C względem czasów przedprzemysłowych. Do 2050 r. po-trzebne jest ograniczenie emisji o 50%, aby osiągnąć cele związane z hamowaniem zmian klimatu.



Fotel biurowy VANK_V6 jest też gotowy do recyklingu w przyszłości, gdyż wszystkie jego elementy można segregować. Gotowość do demontażu to kolejna ważna cecha mebli powstających z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dzięki temu w przyszłości z surowców wtórnych będą mogły powstawać kolejne produkty.