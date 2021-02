Biurowiec X20 z ładowarkami do samochodów elektrycznych

GreenWay Polska zainstalował ładowarki do samochodów elektrycznych w nowym budynku biurowym X20, zlokalizowanym na warszawskim Dolnym Mokotowie. Punkty ładowania przeznaczone są dla pracowników biurowca.

REKLAMA

GreenWay zainstalował na parkingu podziemnym X20 siedem stacji ładowania typu Wallbox o mocy 22 kW. Urządzenia będą dostępne tylko dla pracowników firm mających swe siedziby w budynku, i będą funkcjonować poza siecią GreenWay, spółka zajmie się jednak ich obsługą techniczną. Cały proces – od momentu rozpoczęcia instalacji, do ich uruchomienia, zajął GreenWay 2 dni.

- Ładowanie samochodu w miejscu pracy lub spotkań biznesowych to odpowiedź na realne potrzeby wielu elektromobilnych kierowców – mówi Aleksander Czapczyk, dyrektor działu sprzedaży GreenWay Polska. - Ten sposób użytkowania ładowarek ma przed sobą przyszłość, z czego coraz bardziej zdają sobie także sprawę inwestorzy.

X20 to nowy budynek biurowy klasy A zlokalizowany na warszawskim Dolnym Mokotowie. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie na przełomie 2020 i 2021 roku a wraz z nim, GreenWay uruchomił tam swoje punkty ładowania. Na powierzchni 16 000 mkw. najemcy znajdą nie tylko nowoczesną przestrzeń biurową, ale także lokale handlowe popularnych sieci jak Rossmann czy LIDL. Swoje drzwi otworzy również restauracja z kuchnią azjatycką. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez White Star Real Estate i AIG Global Real Estate

– X20 to doskonałe miejsce dla każdego kto szuka nowoczesnego biura blisko centrum miasta. To co wyróżnia projekt to powierzchnia biurowa wykończona w najwyższym standardzie - jej kameralna atmosfera i loftowy styl aranżacji, a także innowacyjne rozwiązania, między innymi ładowarki do samochodów elektrycznych. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy współpracować w tym zakresie z GreenWay, liderem polskiego rynku stacji ładowania aut elektrycznych – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.