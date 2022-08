Budownictwo modułowe: technologia na miarę trudnych czasów

Jeśli kapitał przejada inflacja, warto rozważyć zainwestowanie go w taki sposób, aby finalny efekt cieszył nas możliwie jak najszybciej, a jego ostateczna cena i termin oddania do użytku były znane już na początku.

Globalna sytuacja ekonomiczna sprawia, że decyzje o rozpoczęciu inwestycji budowlanych podejmowane są ostatnio z dużą rezerwą.

Z drugiej strony topniejące przez inflację oszczędności skłaniają inwestorów do lokowania kapitału w twarde instrumenty.

– mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.

Moduły przeżywają od wielu lat rozkwit w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii czy w krajach azjatyckich.

Polskie firmy rozwinęły przez lata swoje know-how w zakresie budownictwa modułowego.

Dynamicznie rosnące ceny materiałów wpływające na nieprzewidywalność budżetu inwestycji, kryzys na rynku paliw, kryzys energetyczny, zaburzenia w łańcuchu dostaw, szalejąca inflacja i niedobory siły roboczej. Wszystko to sprawia, że każdy miesiąc trwania budowy generuje nowe komplikacje i najczęściej niemałe, dodatkowe koszty.

Nic więc dziwnego, że decyzje o rozpoczęciu inwestycji budowlanych podejmowane są ostatnio z dużą rezerwą. Równocześnie jednak topniejące przez inflację oszczędności skłaniają inwestorów do lokowania kapitału w twarde instrumenty, niosące za sobą wymierną wartość i stabilność.

Jeśli kapitał przejada inflacja, warto rozważyć zainwestowanie go w taki sposób, aby finalny efekt cieszył nas możliwie jak najszybciej, a jego ostateczna cena i termin oddania do użytku były znane już na początku. Metody i technologie, które oferuje budownictwo modułowe, zdają się spełniać wszystkie te warunki. Dają jednocześnie duży spokój i komfort, angażując inwestora w proces budowlany w minimalnym stopniu.

– W inwestycjach z wykorzystaniem budownictwa modułowego stawiamy na jakość, trwałość i design, ale niezwykle atrakcyjny jest również czas ich realizacji, który realnie wpływa na istotne zmniejszenie kosztów finansowania przedsięwzięcia – mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu spółki DMDmodular, jednego z liderów polskiego budownictwa modułowego oraz wiceprezes europejskiego oddziału Modular Building Institute.

– Budowa pojedynczego domu może być zrealizowana nawet w kilka tygodni od złożenia zamówienia. Z kolei czas powstania bardziej złożonej inwestycji, np. hotelu czy akademika, może być skrócony nawet o 50 procent – dodaje Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu DMDmodular

To, co w przypadku budownictwa modułowego daje duże poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego, to także możliwość przeniesienia realizacji w dowolne miejsce. Prefabrykacja oferuje bowiem funkcjonalną i trwałą ruchomość, którą można użytkować przez kilkadziesiąt lat, ale niekoniecznie w tej samej lokalizacji. Obiekt można przenieść w inne miejsce, np. po uzyskaniu zwrotu z inwestycji lub wtedy, kiedy biznes w danym miejscu “nie wypali”. Warto podkreślić, że działka, na której budujemy, nie musi być więc własnościowa, a jedynie dzierżawiona.

Technologia podbijająca świat

Ze względu na walory technologii modułowej, często nazywa się ją przyszłością budownictwa. Japończycy, Szwedzi, Norwegowie czy Duńczycy już od kilku dekad wznoszą obiekty przy użyciu modułów. Technologia ta coraz szerzej wkracza też na inne rynki, pozwalając na budowanie skomplikowanych, nawet wielopiętrowych apartamentowców czy hoteli. Moduły przeżywają od wielu lat rozkwit w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, czy w krajach azjatyckich.

– Na domy produkowane w DMDmodular zapotrzebowanie zgłaszają krajowi oraz zagraniczni właściciele hoteli resortowych, gruntów, parków rekreacyjnych, ale także inwestorzy indywidualni, którzy chcą ulokować pieniądze w osadach kilku domów wypoczynkowych, czy spełnić swoje marzenie o własnym domu za miastem. Powierzchnia jednego domu z serii gotowych produktów Smart Living to od ok. 27 m2 do 130 m2, oparta na pojedynczych lub podwójnych modułach. Można dowolnie łączyć je w większe konstrukcje. Jeśli więc ktoś posiada własny grunt, od zamieszkania lub wypoczywania w swoim nowym domu dzielą go tylko formalności – mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. Ekologiczne budownictwo

Oprócz ekspresowego czasu produkcji, technologia ta daje też inne korzyści. Do najważniejszych z nich należą wspomniane uniezależnienie budowy od warunków atmosferycznych, skrupulatna i dużo bardziej efektywna kontrola jakości przedłużająca żywotność modułu oraz, o czym mówi się coraz głośniej – czynnik ekologiczny.

Budowa w technologii modułowej pozwala na szczegółowo zaplanowany proces produkcji, diametralnie ograniczający czas jej trwania, zużycie surowców, ilość wyprodukowanych odpadów, a także poziom ich ponownego recyklingu (sięgający blisko 100%). Wszystko to umożliwia ograniczenie śladu węglowego generowanego przez inwestycję i zredukowanie jej szkodliwego wpływu na środowisko.

Hala produkcyjna DMDmodular w Skawinie pod Krakowem, fot. mat. prasowe

Produkując budynek w fabryce, z listy kosztów (tak finansowych, jak i środowiskowych) wyrzucamy też transport materiałów budowlanych i pracowników na miejsce tradycyjnej budowy oraz jej uciążliwość dla otoczenia (hałas, utrudnienia i nieporządek na placu budowy, niekiedy również konieczne zmiany w ruchu).

Dla wielu klientów ten zielony aspekt prefabrykacji staje się coraz istotniejszy. Dzięki temu ekologiczna, modułowa osada domów na skraju lasu rozpoczyna swoją zieloną misję już w fabryce. Z kolei właściciel może wprowadzić się do nowego domu ze świadomością wyjątkowo niewielkiego wpływu jego inwestycji na środowisko naturalne, co staje się szczególnie ważne w przypadku terenu objętego ochroną.

Modułowe domy opuszczają zakład produkcyjny z gotowym, zaprojektowanym przez architektów wnętrzem i z pełnym wyposażeniem. Ich posadowienie na działce przebiega ekspresowo, zaledwie w kilka godzin na przygotowanych wcześniej fundamentach. Jedyne, co trzeba zrobić, to podłączyć budynek do mediów i ułożyć poduszki na sofie.

Modułowa przyszłość

Polskie firmy rozwinęły przez lata swoje know-how w zakresie budownictwa modułowego. Wyrastają na światowych liderów tej technologii, co pozwala im oddawać do użytku zarówno kameralne obiekty, jak i projekty na zlecenie wielkich sieci hotelowych czy dużych deweloperów w takich miastach jak Nowy Jork, Edynburg czy Kopenhaga. Warto więc śledzić zachodnie trendy i wdrażać je na rodzimym rynku.

Mimo niełatwych warunków gospodarczych, inwestycja w nieruchomości w dobie szalejącej inflacji to jeden z pewniejszych sposobów na zyskowne ulokowanie oszczędności czy zgromadzonego kapitału. Pytanie nie brzmi zatem „czy”, tylko „jak” budować.