Budownictwo oparte na drewnie: dlaczego warto?

W ostatnich latach na światowych rynkach nastąpił powrót do budownictwa opartego na drewnie. Przykładami są kilkunastopiętrowe wieżowce z drewna m.in. w Norwegii, Austrii czy Kanadzie oraz osiedla mieszkaniowe z drewna w Polsce tworzone przez Polskie Domy Drewniane.

Przez setki lat ludzie wykorzystywali właściwości drewna budując domy, kościoły czy budynki użyteczności publicznej. Następnie odeszliśmy od tego ekologicznego budulca w stronę betonu, stali i aluminium, ale w ostatnich latach na światowych rynkach nastąpił powrót do budownictwa opartego na drewnie. Poniżej pięć dowodów - dlaczego.

Ognioodporność

Nowoczesne konstrukcje drewniane mają wyższą odporność ogniową niż inne materiały, które zwiększają swoją objętość wraz ze zmianą temperatury. Przykładem jest stal, która rozszerza się i zapada w wyniku wzrostu temperatury, zaś drewno praktycznie nie zmienia swojej objętości. Pod wpływem ciepła, drewno wysycha i staje się twardsze. Dodatkowo, aluminium przewodzi ciepło 7000, stal 1650 a szkło 23 razy szybciej niż drewno .

Odporność ogniową prefabrykowanego budownictwa drewnianego potwierdził niedawno eksperyment pożarowy, przeprowadzony w Pionkach przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwową Straż Pożarną. Pomimo ekstremalnie wysokich temperatur konstrukcja drewnianego budynku dwukondygnacyjnego, o powierzchni 110,5 mkw., nie została naruszona. Co więcej, pożar nie rozprzestrzeniał się na inne pomieszczenia.

Szybkość i precyzja

Współcześnie konstrukcję drewnianą w całości przygotowuje się w zakładzie prefabrykacji, w pełni kontrolowanych warunkach, co gwarantuje właściwy poziom dokładności. Na miejscu budowy jedynie łączy się ze sobą gotowe elementy. Czas montażu nawet dużej konstrukcji liczy się w tygodniach, a nie w miesiącach. Co więcej, podczas montażu i łączenia elementów praktycznie nie produkuje się gruzu budowlanego, więc teren jest natychmiast gotowy do dalszych prac np. wykończeniowych czy związanych z infrastrukturą.

- Z naszymi pierwszymi inwestycjami w Łodzi i Choroszczy ruszamy właśnie teraz. Dzięki temu, że podstawowym materiałem jest drewno, naszych generalnych wykonawców nie ograniczają warunki pogodowe. Większość procesu odbywa się w fabryce, co powoduje, że nie dotyczy nas sezonowość. To w momencie kiedy deficyt mieszkaniowy w Polsce jest szacowany przez Ministerstwo Rozwoju na 641 tys. mieszkań, jest istotną zmienną – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Ekologia

Drewno to jedyny w pełni odnawialny materiał budowlany, który dodatkowo charakteryzuje się ujemną emisją CO2. Z analiz architekta Andrew Waugha, specjalisty od konstrukcji drewnianych, wynika, że emisja dwutlenku węgla w całym procesie produkcji (w tartaku, podczas transportu czy montażu) jest mniejsza niż suma wychwyconego CO2 z atmosfery podczas wzrostu drzewa. Stąd budownictwo drewniane odgrywa kluczową rolę w idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami.