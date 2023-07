Case study: co łączy tunel pod Świną i wieżowiec 30 St Mary Axe w Londynie?

Przy budowie najdłuższej przeprawy podwodnej w Polsce, tunelu pod Świną - wykorzystano różnorodne zaawansowane technologie. Do ochrony przeciwpożarowej użyto powłoki stosowanej wcześniej w takich budynkach jak 30 St Mary Axe w Londynie czy Galeão International Airport w Rio de Janeiro.

Oddany do użytku w czerwcu 2023 roku tunel pod Świną to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce.

Przy realizacji przeprawy wykorzystano różnorodne zaawansowane technologie; do drążenia wykorzystano maszynę TBM o wadze 2740 ton, długości 105 m i średnicy 13,4 m, a do zabezpieczenia przeciwpożarowego - hybrydową powłokę przeciwogniową do ochrony konstrukcji stalowych Nullifire SC902 z oferty CPG Europe.

Drążenie tunelu odbywało się od marca do września 2021 r.

Koszt budowy przeprawy podwodnej w Świnoujściu wyniósł ponad 900 mln zł, z czego 775 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostała część pochodziła z budżetu miasta.

Oddany do użytku 30 czerwca 2023 roku tunel pod Świną, łączący wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu, to najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce. Dzięki tej inwestycji miasto zyskało stałe połączenie drogowe z resztą kraju. Przy jej realizacji wykorzystano zaawansowane technologie m.in. innowacyjną, hybrydową powłokę przeciwogniową do ochrony konstrukcji stalowych Nullifire SC902 z oferty CPG Europe.

Inwestorem tunelu była Gmina Miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełniła firma SWECO/Lafrenz, a jego wykonawcą było konsorcjum PORR/Gülermak. Koszt budowy przeprawy podwodnej w Świnoujściu wyniósł ponad 900 mln zł, z czego 775 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, a pozostała część pochodziła z budżetu miasta.

Tunel pod Świną, fot. UM Świnoujście / Hanna Nowak-Lachowska

Otwarte w czerwcu 2023 roku połączenie drogowe między wyspami Wolin i Uznam, gdzie znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska Świnoujścia, to duże udogodnienie dla mieszkańców i turystów. Wcześniej funkcjonowały jedynie przeprawy promowe, które nie miały wystarczającej przepustowości, co wiązało się z długim czasem oczekiwania na prom, a do tego były zależne od warunków pogodowych.

Najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce wraz z drogami dojazdowymi ma długość prawie 3,2 km, przy czym jej zasadnicza część, czyli tunel wydrążony pod cieśniną – ok. 1,5 km. W najgłębszym miejscu tunel znajduje się 39 metrów pod lustrem cieśniny Świną. Tunel jest jednorurowy. Jezdnia ma 7 metrów szerokości (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m – po jednym w każdym kierunku) oraz pasy awaryjne o szerokości ok. 2 m.

Drążenie tunelu odbywało się od marca do września 2021 r. Rozpoczęto je na wyspie Uznam, a następnie przewiercano się pod dnem Świny na wyspę Wolin. Przy tej skomplikowanej operacji wykorzystano maszynę TBM o wadze 2740 ton, długości 105 m i średnicy 13,4 m. Równocześnie z drążeniem maszyna TBM układała betonowe pierścienie obudowy tunelu. Każdy złożony był z kilku segmentów. Jeden pierścień ważył 100 ton. W sumie maszyna TBM ułożyła 764 takie pierścienie.

Dalsze prace obejmowały wykonanie konstrukcji jezdni i sufitu, wylewanie asfaltu, po którym odbywa się ruch kołowy, realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych, m.in. na rampie i w tunelu zamontowano obudowę z paneli aluminiowych.

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego tunelu w Świnoujściu, na ponad 1000 stalowych kotwach, zamontowanych we wspornikach górnych do obudowy tunelu, stanowiących część konstrukcji nośnej, zastosowano przeciwogniową powłokę do ochrony konstrukcji stalowych – Nullifire SC902. Ta jednowarstwowa, szybkoschnąca powłoka bazuje na opatentowanej technologii hybrydowej, dzięki czemu łączy dużą wydajność z niską zawartością lotnych związków organicznych (LZO).

Nullifire SC902 zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową elementów stalowych na poziomie odporności na ogień do 120 minut. Pod względem zawartości LZO spełnia restrykcyjne wymagania niemieckiego Komitetu ds. Zdrowotnej Oceny Produktów Budowlanych AgBB.

Powłoka Nullifire SC902 daje wiele możliwości aplikacji. Do największych korzyści płynących ze stosowania tego produktu należą szybkie wiązanie i możliwość wykonania wszystkich wymaganych grubości warstw w ramach jednego ruchu roboczego. Ponadto materiał ten może być używany przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Cieszę się, że zaawansowana technologia Nullifire, wykorzystywana w największych inwestycjach na świecie, m.in. na lotnisku w Galeão International Airport w Rio de Janeiro, w największym centrum handlowym w Skandynawii – Mall of Tripla w Helsinkach, czy w wieżowcach tworzących panoramę centrum Londynu, takich jak m.in. Shard czy 30 St Mary Axe, znalazła również zastosowanie w tak prestiżowym projekcie, jak tunel pod Świną – powiedział Wojciech Olszak, kierownik sprzedaży w firmie tremco Illbruck, będącej częścią CPG Europe, producenta i dostawcy produktów marki Nullifire.

Dystrybutorem, który dostarczył przeciwogniową powłokę pęczniejącą Nullifire SC902 do inwestycji tunel w Świnoujściu, była firma ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. z Piaseczna.