Case study: efektowne fasady wieży mieszkaniowej w europejskiej metropolii

Wieżowiec mieszkalny położony w Main wyróżnia się nie tylko formą bryły spod kreski KSP Engel, ale również efektowną fasadą. Rozkładamy ją na czynniki pierwsze!

Funkcjonalny, wygodny, zorientowany na przyszłość: Wieżowiec Solid Home w sercu metropolii Main został zaprojektowany przez frankfurckie biuro architektoniczne KSP Engel i łączy w sobie efektowną architekturę z wysoką jakością mieszkania.

Wykonanie fasady wymagało wiedzy specjalistycznej wielu firm, które współpracują również z NEXT Studio by WICONA + Partners, w tym WICONA, Flachglas Markenkreis, Hella Sonnenschutztechnik i Glassline.

Wysokiej jakości życie w mieście

21-piętrowa wieża mieszkalna Solid Home zajmuje powierzchnię 2.880 m² przy Niedernhausener Straße w centrum frankfurckiego Europaviertel - w dogodnej lokalizacji w pobliżu targów i centrum miasta. Budynek o wysokości 66 metrów składa się z efektownej wieży mieszkalnej i podstawy w kształcie litery U.

Podczas gdy sześciopiętrowa konstrukcja podstawy rozciąga się aż do krawędzi osiedla, wieża stopniowo zwęża się w kierunku zachodnim z każdą kondygnacją. W ten sposób powstają kaskadowe tarasy, które nadają budynkowi charakterystyczny styl.

Matthias Koch, dyrektor biura KSP Engel we Frankfurcie, wyjaśnia: "Solid Home to pionowa zabudowa zamkniętego bloku obwodowego, wyrastająca z otoczenia, a poprzez łączenie kondygnacji powstaje pomost pomiędzy niską i wysoką zabudową."

Wnętrza nowego budynku, w którym znajduje się łącznie 200 mieszkań, rezydencji i ekskluzywnych penthouse'ów, charakteryzują się funkcjonalnymi, otwartymi i modułowymi planami pięter oraz szczególnie wysokiej jakości wyposażeniem. Mieszkańcy mają również do dyspozycji usługi konsjerża, podziemne miejsca parkingowe ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, miejsca do parkowania rowerów oraz zielony dziedziniec, na którym można spędzać wolny czas.

Efektowna fasada

Uwagę przyciąga przede wszystkim efektowna fasada Solid Home. Została ona zaplanowana i zrealizowana przy wsparciu czterech partnerów Studia NEXT przez firmę WICONA + Partnerzy. Spójne połączenie ciemnych i białych podwieszanych płyt z cementu włóknistego oraz powierzchni okien od podłogi do sufitu jest szczególnie uderzające.

fot. mat. prasowe Wicona

Ze względu na wysokie właściwości termoizolacyjne wybrano tu aluminiowe systemy okienne WICLINE 75 TOP i WICLINE 75 evo. Łączą one smukły wygląd z doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi. Zastosowano w nich również potrójne przeciwsłoneczne szkło izolacyjne INFRASTOP Neutral 63/39 z fabryki Flachglas Wernberg, należącej do Flachglas MarkenKreis. Specjalna konstrukcja szkła oparta jest na powłoce Pilkington (Neutral 70/40) i zapewnia doskonałą przepuszczalność światła na poziomie 66% przy całkowitej przepuszczalności energii na poziomie zaledwie 39% - co gwarantuje komfortowy klimat w pomieszczeniu przez cały czas. Wybrany system okienny zapewnia imponujące parametry w zakresie estetyki i komfortu użytkowania, jak również w zakresie efektywności energetycznej.

"Dzięki zastosowaniu serii TOP możliwe jest osiągnięcie wartości UV dla domów pasywnych na poziomie poniżej 0,80 W/(m²K) przy głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 75 mm" - wyjaśnia Jürgen Buchholz, kierownik sprzedaży w firmie WICONA.

Ponadto zewnętrzne włazy firmy Hella Sonnenschutztechnik, precyzyjnie dopasowane do koncepcji fasady, zapewniają optymalne nasłonecznienie, widoczność i ochronę cieplną. Zastosowany model HELLA ARB 80 zapewnia cichą ochronę przed wiatrem i jest umieszczony za pomocą profilu kederowego, który został zintegrowany z podniesionymi listwami systemów okiennych WICONA.

Udany projekt fasady uzupełnia stalowa balustrada szklana BALARDO firmy Glassline, która jest montowana na balkonach i tarasach dachowych. Ten wysokiej jakości system został w niewidoczny sposób zamocowany od zewnątrz i wzmacnia elegancki i przejrzysty wygląd całej powłoki budynku. Ponadto wybrana konstrukcja spełnia również wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa w razie zderzenia.