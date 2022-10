Case study: instalacje w krakowskim kompleksie High5ive

Niezawodne systemy instalacyjne są podstawa dobrego i ekologicznego projektowania. Sprawdziliśmy, na co postawili projektanci kompleksu High5ive w Krakowie.

Kompleks High5ive to łącznie ok 70 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w centrum Krakowa.

Inwestor Skanska dużą wagę przywiązuje zarówno do ekologii, jak i do komfortu człowieka. Dlatego High5ive jako pierwszy w Krakowie powstał zgodnie z założeniami certyfikatu WELL.

Projektanci wybrali rozwiązania techniczne marki Geberit, takie jak odwodnienia dachów, rury systemowe oraz ceramika łazienkowa.

Nowoczesny kompleks biurowy wypełnia przestrzeń w centrum Krakowa. Swoją obecnością ożywi niezagospodarowany dotąd obszar obok Dworca Głównego. Inwestycja prowadzona przez Skanska, a zaprojektowana przez MoonStudio zachwyca architekturą, rozwiązaniami technicznymi i ekologiczną wrażliwością.

Kompleks High5ive to łącznie ok 70 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w centrum Krakowa. Inwestor zapowiada, że koncepcja High5ive to też zupełnie nowy pomysł na miejską przestrzeń, w której praca, wypoczynek, spotkania służbowe i prywatne, a także miejskie życie i relaks mają się ze sobą łączyć i współgrać.

Architektura zgodna z kontekstem

High5ive zaprojektowała krakowska pracownia MoonStudio. Architekci są współautorami wielu krakowskich realizacji m.in. Cricoteki. Projekt koresponduje z najbliższym otoczeniem. Materiały fasady wpisują się w historyczny kontekst centrum. Realizacja będzie stanowiła otwartą, zapraszającą przestrzeń, urozmaiconą placami i pasażami przyjaznymi dla przechodniów. W pasażu, wzdłuż pierzei ulicy Pawiej będą zlokalizowane m.in. restauracje, kawiarnie, miejsca do wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

Ekologia i well-being

Inwestor Skanska dużą wagę przywiązuje zarówno do ekologii, jak i do komfortu człowieka. Dlatego High5ive jako pierwszy w Krakowie powstał zgodnie z założeniami certyfikatu WELL. W walce ze smogiem wokół budynków położono chodnik z zielonego betonu. Redukuje on, średnio o 30%, szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodowych, które znajdują się w miejskim powietrzu.

Kompleks High5ive w Krakowie, fot. mat. prasowe

High5ive to również biurowiec przyjazny rowerzystom. Można skorzystać tutaj z rozbudowanej infrastruktury, w skład której wchodzą stojaki dla rowerów, miejsca ładowania rowerów elektrycznych, prysznice, szatnie oraz stacje naprawy.

Rozwiązania techniczne na piątkę

Projektanci Skanska wybrali do odwodnienia tak dużej powierzchni dachów sprawdzone systemy Geberit Pluvia. fot. mat. prasowe

Zaawansowane, zrównoważone budownictwo wymaga rozwiązań technicznych, które sprostają jego założeniom. Projektanci Skanska wybrali do odwodnienia tak dużej powierzchni dachów sprawdzone systemy Geberit Pluvia.

W projektach instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wykorzystano systemy rur Geberit Mepla – stabilne, elastyczne, odporne na ciśnienie i korozję. Rury nadają się do wody o dowolnej jakości, a jej analiza nie jest konieczna. Geberit Mepla można łatwo łączyć z Geberit Mapress. Dlatego też kolejnym systemem wykorzystanym w budowie budynków High5ive jest właśnie system Geberit Mapress C-Stahl. Rury systemowe Geberit Mapress C-Stahl są dostępne w dwóch wersjach: z kremowym płaszczem z polipropylenu lub ocynkowane na zewnątrz. Dostępne są również rury systemowe do specjalnych zastosowań ocynkowane wewnątrz i na zewnętrz.

Systemy rur Geberit, fot. mat. prasowe

Zwieńczeniem projektów wodno - kanalizacyjnych jest ceramika. W tym wypadku pochodzi ona z kolekcji Koło Nova Pro. Prosta i funkcjonalna forma wpisze się w każde nowoczesne wnętrze.