Case study: inteligentne chłodnictwo w nowym sklepie Żabka Eko Smart

W Poznaniu otwarty został nowy sklep Żabka Eko Smart, wyposażony w szereg technologii mających na celu zwiększenie wydajności energetycznej obiektu. Wśród nich znalazły się instalacje wspomagające zarządzanie obiektem i... inteligentne chłodnictwo.

Żabka do roku 2025 planuje osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną.

Nowo otwarty sklep Żabka Eko Smart w Poznaniu wyposażony został w szereg rozwiązań technologicznych sprzyjających oszczędzeniu energii, w tym urządzenia zapewniające inteligentne chłodnictwo, zintegrowaną instalację wentylacyjną, klimatyzacyjną, grzewczą i rekuperacyjną oraz system automatyki budynkowej służący optymalizacji zużycia prądu.

Sieć Żabka do 2025 r. zamierza osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Cel ten wymaga efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów – m.in. energii elektrycznej. Na tym polu partnerem Żabki jest firma ES SYSTEM K, która nowo otwarty EKO Smart Sklep w Poznaniu wyposażyła w szafy chłodnicze i mroźnicze, zintegrowaną instalację wentylacyjną, klimatyzacyjną, grzewczą i rekuperacyjną do całego obiektu (wraz ze strefą magazynową), a także przyjazny system automatyki budynkowej służący optymalizacji zużycia prądu. Z korzyścią i dla franczyzobiorcy, i dla środowiska.

Internet Rzeczy w nowym sklepie Żabka

Środowiskiem pracy urządzeń jest system Smart Shop Control. To zaawansowane rozwiązanie z segmentu Internet of Things (IoT) pozwala franczyzobiorcom w prosty sposób zarządzać pracą wszystkich urządzeń elektrycznych. Daje też poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego?

– Dzięki Systemowi SSC o przyjaznym interfejsie dostępnym zarówno w wersji mobilnej, jak i webowej, pracownicy sklepu oraz serwisanci mogą zdalnie, o dowolnej porze monitorować i regulować parametry pracy urządzeń chłodniczych, oświetlenia i wszystkich innych sprzętów elektrycznych znajdujących się w sklepie – wyjaśnia Andrzej Konsor, Prezes Zarządu ES SYSTEM K SP. Z O.O. – Moduł ten ułatwia więc zapobieganie awariom oraz optymalizowanie pracy urządzeń w celu zredukowania zużycia energii – podkreśla.

Zintegrowane sterowanie

Uzupełnieniem systemu Smart Shop Control w nowej poznańskiej Żabce EKO stał się moduł Smart Lighting, pozwalający na inteligentne sterowanie oświetleniem sklepu i wnętrza mebli chłodniczych. I jedno, i drugie dostosowuje do warunków otoczenia oraz do liczby klientów. Efektem są doskonale komfortowe warunki robienia zakupów przy niższym zużyciu energii.

Urządzenie Hybrid System chłodzi, klimatyzuje, ogrzewa, a także odpowiada za rekuperację całego obiektu łącznie ze strefą magazynową. fot. mat. prasowe ES System K

Idealne warunki oświetlenia to jednak jeszcze nie wszystko. Do tej pory, aby zapanować w sklepie nad pożądaną temperaturą, świeżością powietrza i odpowiednimi warunkami pracy – potrzebnych było kilka urządzeń. Ale teraz dostępne jest urządzenie Hybrid System, które chłodzi, klimatyzuje, ogrzewa, a także odpowiada za rekuperację całego obiektu łącznie ze strefą magazynową. Moduł integrujący te funkcje nie zajmuje wiele miejsca, co w sklepach typu convenience store jest sprawą nie do przecenienia.

A inne korzyści? Poprawa jakości powietrza wpływa na lepsze samopoczucie obsługi, sprzyja także towarom zarówno tym chłodzonym jak i suchym. Pozwala także na znacznie krótszy tryb pracy sekcji grzewczo – klimatyzacyjnej dając znaczne oszczędności energii. Ponadto urządzenie usuwa drobnoustroje, alergeny i szkodliwe pyły z otoczenia.

Chłodzenie produktów może być smart

Na wspomniane wnętrza witryn warto zwrócić szczególną uwagę. Tradycyjne półki w meblach chłodniczych funkcjonują jak wykonane z blachy tace, zawieszone na plecach regału. Ich innowacyjne wersje zastosowane przez firmę ES SYSTEM K przypominają w swej konstrukcji kaloryfer. Wypełnia je ciecz zdolna magazynować chłód i oddawać go w najbardziej krytycznych momentach pracy witryny.

W urządzeniach chłodniczych firmy ES System K zastosowano w pełni naturalną izolację wykonaną z konopi siewnych. fot. mat. prasowe ES System K

Ta nowość ma wiele zalet. Pozwala na szybsze schłodzenie produktów w czasie zatowarowywania. Redukuje wzrost temperatury w czasie, gdy klienci wybierają produkty. Chroni żywność w trakcie zewnętrznych awarii zasilania. A w rezultacie podnosi sumaryczną efektywność energetyczną układu chłodniczego.

W urządzeniach chłodniczych firmy ES SYSTEM K zastosowano także w pełni naturalną izolację wykonaną z konopi siewnych. To obiecująca alternatywa dla stosowanej powszechnie pianki poliuretanowej. Konopie okazują się mieć znakomite walory termoizolacyjne, a przy tym są wolne od substancji toksycznych i w pełni biodegradowalne. Po wycofaniu szafy chłodniczej lub mroźniczej z eksploatacji, mogą zostać po prostu przekazane do kompostowni. Sama w sobie uprawa konopi przemysłowych zresztą też jest korzystna dla środowiska.

Witryny z mrożonkami cieszą się rosnącą uwagą klientów. A jednocześnie w skali sklepu spożywczego to właśnie praca szaf mroźniczych stanowiła dotąd najwyższe obciążenie zarówno pod względem kosztów, jak i emisji dwutlenku węgla. Dlatego firma ES SYSTEM K zdecydowała się zaangażować w powstanie modelu, który dziś wyróżnia się najniższym zużyciem energii na rynku.

– Osiągnięcie to jest wynikiem zastosowania Energy Saving Doors i optymalizacji pracy urządzenia, co daje nieosiągalne dotąd oszczędności – podkreśla Andrzej Konsor. – Porównując konsumpcję energii w tradycyjnych szafach z urządzeniem klasy Primus wyposażonym w ESD, oszczędności sięgają do 70 % i skutkują zwrotem z inwestycji już po kilku miesiącach – zaznacza.

Wspomniane Energy Saving Doors (ESD) to innowacyjne drzwi oparte na konstrukcji z profili kompozytowych, które pozwoliły na eliminację elementów grzejnych do niezbędnego minimum.