Case study: kompleks biurowy Lixa przykładem wykorzystania cyrkularnego aluminium

Aluminium i szkło odgrywają coraz większą rolę w tworzeniu nowych form przestrzennych. W przeciwieństwie do innych materiałów, aluminium można w całości poddać recyklingowi bez utraty jego jakości i właściwości fizycznych. Wśród budynków, w których wykorzystano niskoemisyjne aluminium warszawski kompleks biurowy LIXA.

REKLAMA

Kompleks biurowy LIXA powstaje w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na bliskiej Woli, w okolicy która w ostatnich latach przejęła rolę warszawskiego centrum biznesowego.

Docelowo w ramach LIXA powstanie 77 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Inwestycja spełnia najwyższe wymagania ekologicznego budownictwa, zgodnego z certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent i wyróżnia się oryginalną, zróżnicowaną architekturą.

W ramach inwestycji powstanie też pieszy pasaż pomiędzy budynkami LIXA, przypominający otwartą przestrzeń publiczną, wybudowaną przez dewelopera przed innym biurowcem - Nowogrodzka Square.

Budynek pokrywają efektowne szklane fasady wykonane w co najmniej 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu (złomu poużytkowego). Oznacza to, że produkty, które osiągnęły kres żywotności, zostały przywrócone do obiegu przez recykling i ponownie użyte w budynku. To nie tylko oszczędza energię - generuje również znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

- Projekt obiektu LIXA od początku zakładał zastosowanie rozwiązań i materiałów o niskim śladzie węglowym. Fasady wykonane ze stopu aluminium Hydro CIRCAL, z najniższym na świecie śladzie węglowym na poziomie 2,3 kg CO2 na kilogram aluminium, idealnie wpisywały się w ten projekt. Dostarczyliśmy tu 120 ton niskoemisyjnego aluminium, oferując fasady o minimalnym śladzie węglowym, a możemy sprostać jeszcze większym wymaganiom rynku dotyczącym zrównoważonych rozwiązań - podkreśla Hubert Wiśniewski, Country Manager WICONA Polska.

W przeciwieństwie do innych materiałów, aluminium można w całości poddać recyklingowi bez utraty jego jakości i właściwości fizycznych. Szacuje się, że na całym świecie istnieje 200 000 000 ton przedmiotów aluminiowych, które można w pełni wykorzystać pod koniec ich cyklu życia. Hydro wykorzystuje ten proces do zastąpienia wydobycia boksytu (rudy, z której pozyskuje się aluminium) recyklingiem materiałów poużytkowych.

– Nasze produkty nie są wykonane tylko z aluminium — są wykonane ze zrównoważonego, niskoemisyjnego, cyrkularnego aluminium. Wszystkie nasze zakłady wytłaczania w Europie posiadają certyfikat-ASI. Hydro REDUXA®, gama produktów aluminiowych wykonanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, oferuje zaledwie 4 kg CO2 na kg aluminium. To o 54% mniej niż średnia europejska – mówi Hubert Wiśniewski.

Hydro CIRCAL to najwyższej jakości gama aluminiowa składająca się w co najmniej 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu odpadów poużytkowych, tj. wycofanej z eksploatacji stolarki otworowej, takiej jak fasady i okna, które zostały zdemontowane z budynku i w pełni poddane recyklingowi.