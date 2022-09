Case study: stolarka okienna w akademiku Student Depot w Krakowie

W niespełna półtora roku, przy alei Pokoju w Krakowie, powstał imponujący wysokim standardem dom studencki Student Depot. Za dostarczenie stolarki okiennej odpowiadała firma OknoPlus.

W Krakowie w ekspresowym tempie powstał prywatny akademik Student Depot.

Akademik Student Depot może przyjąć 795 osób w jedno- lub dwuosobowych, w pełni wyposażonych mieszkaniach z aneksem kuchennym i łazienką.

Wykonawcą generalnym była firma Erbud SA.

Firma OknoPlus dostarczyła stolarkę okienną do obiektu.

To było nie lada wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu budowy. W niespełna półtora roku, przy alei Pokoju w Krakowie, powstał imponujący wysokim standardem dom studencki. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę pomiędzy nowoczesnym wyglądem budynku Student Depot, a prostym, nieco siermiężnym obliczem większości akademików. Na estetyczny kształt obiektu niemały wpływ ma stolarka okienna, której dostawcą był OknoPlus.

Błyskawiczne tempo budowy

Gdy na początku marca 2021 roku firma Erbud SA została generalnym wykonawcą inwestycji, a przedstawiciele Student Depot ogłosili, że studenci będą mogli zamieszkać w akademiku już przed październikiem 2022, było wielu powątpiewających w możliwość realizacji tej zapowiedzi. Podstawowym problemem zdawała się być lokalizacja - budynek miał stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już kompleksu biurowego i słynnego krakowskiego „Błękitka”.

Budowa w centrum, w pobliżu już istniejących obiektów, wymagała szczególnych rozwiązań logistycznych. Problematyczny był przede wszystkim nie tyle sam transport elementów, co ich rozładunek, a także składowanie – ze względu na szczupłość miejsca. Przy tym wszystkim należało też zmierzyć się ze sporym tempem inwestycji oraz nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogły mieć ogromny wpływ na powodzenie realizacji.

- Kierownictwo budowy wykazało się wyjątkową umiejętnością zarządzania wieloma procesami dziejącymi się w tym samym czasie, a także bezpośrednio po sobie, ale będącymi wprost zależnymi od siebie – mówi Izabela Tryba, ekspert marki OknoPlus. - W tak precyzyjnym planie nie było miejsca na najmniejszy błąd czy przestój. Biorąc pod uwagę okres pandemii na przełomie 2021/2022, problemy z dostawami w branży budowlanej i odpływ pracowników z Ukrainy, dotrzymanie terminu jest ogromnym sukcesem Generalnego Wykonawcy - Erbud SA, a dla OknoPlus kolejnym potwierdzeniem, że nie ma dla nas zadań niemożliwych do wykonania – dodaje ekspert.

Logistyka kluczem do sukcesu

Żeby zrozumieć i docenić skalę przedsięwzięcia warto wiedzieć, że na dziesięciu piętrach mieszkalnych akademika miało być zamontowanych – uwaga – 900 okien! To jednak jeszcze nie wszystko. OknoPlus dostarczył także szklenia w formacie XXL na fasadę parteru, konstrukcje wewnętrzne, oraz drzwi przeciwpożarowe. Waga każdego okna o standardowej wielkości wynosiła od 130 do 176 kilogramów – ogromną rolę odegrały tu bowiem najwyższej jakości pakiety szybowe w klasie balustrady, zapewniające pełną ochronę przed wypadnięciem w przypadku uszkodzenia szkła, charakteryzujące się również doskonałą klasą dźwiękochłonności.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom okna wyposażone zostały w okucia i klamki z funkcją TBT. Okucie TBT umożliwia uchylenie okna przekręcając klamkę do pozycji poziomej, nawet w przypadku, kiedy zamek jest zablokowany. Klamki te umożliwiają swobodną wentylację pomieszczeń przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed niezamierzonym otwarciem.

Przygotowanie tak ogromnej liczbą, rozmiarami i wagą dostawy to jedno, ale istotna była przede wszystkim koordynacja transportu i rozładunku z kolejnymi etapami wznoszenia obiektu – tak, by wykluczyć przestoje czy zachwiania cyklu budowy spowodowane niedoborem lub nadmiarem elementów.

Strefy wspólne

Parter akademika ma w założeniu służyć wszystkim jego mieszkańcom. Z lobby są wejścia do przestronnej kuchni, siłowni, sali gier i strefy cichej nauki. Takie przeznaczenie pomieszczeń determinowało zastosowanie specyficznych wariantów szklenia.

- W tym przypadku postawiliśmy na konstrukcje oparte na systemach ALIPLAST – mówi Izabela Tryba.

– Szyby wielkogabarytowych okien parteru budynku poza dźwiękoszczelnością odznaczają się także parametrami charakterystycznymi dla zrównoważonego budownictwa. Doświetlają wnętrza dzięki wysokiej przepuszczalności światła dziennego, dbając równocześnie o zachowanie optymalnej temperatury, co zmniejsza konieczność energochłonnego używania urządzeń do sztucznego oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia – dodaje.

Studenckie pokoje na najwyższym poziomie

Akademik Student Depot może przyjąć 795 osób w jedno- lub dwuosobowych, w pełni wyposażonych mieszkaniach z aneksem kuchennym i łazienką. Komfort świetlny, termiczny i akustyczny zapewniają w nich dostarczone przez OknoPlus okna PVC Morlite. Ich ultracienkie ramy (niskie złożenie – 110 zamiast tradycyjnych 128 mm) zdecydowanie zwiększają ilość wpadającego do wnętrza naturalnego światła, które przecież, jak powszechnie wiadomo, ma zbawienny wpływ na samopoczucie i koncentrację.

Profile Gelean w połączeniu z optymalnymi pakietami szybowymi sprawiają, że okna w krakowskim domu studenckim spełniają narzucone przez Warunki Techniczne 2021 normy dotyczące przenikania ciepła i energii słonecznej, przez co są gwarancją energooszczędności.

Wnętrze akademika Student Depot w Krakowie, fot. mat. prasowe

W przypadku tego konkretnego obiektu sprawą wielkiej wagi była dźwiękochłonność okien montowanych w mieszkaniach dla studentów. Z uwagi na lokalizację wymagania izolacji akustycznej wielu okien dochodziły aż do 42dB.

– Przez bliskość ulic o sporym natężeniu ruchu i linii tramwajowych zapewnienie odpowiednich warunków dla mieszkańców wymagało zastosowania rozwiązań o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej. By całe okna wraz z nawiewnikami osiągnęły współczynnik do 42 dB, zdecydowaliśmy się na pakiety szybowe o niebagatelnych właściwościach tłumiących hałas – od 46 do nawet 50 dB – dodaje ekspert.