Case study: stolarka okienna w nowoczesnych przedszkolach w Bernau

Firma OknoPlus dostarczyła stolarkę okienną do dwóch nowoczesnych przedszkoli w Bernau.

Przedszkola to obiekty szczególne – nie tylko dla tych, którzy odpowiadają za opiekę nad maluchami, ale i tych, którzy na etapie konstrukcyjnym dbają, by te cztery ściany stały się dla najmłodszych drugim domem.

Stolarka marki OknoPlus zamontowana w dwóch przedszkolach w Bernau jest bezpieczna i trwała, gwarantuje ciepło, dobrą izolację akustyczną, nienaganną przezierność szyb, a do tego zaskakuje kolorami.

W oczach dzieci nie ma nieciekawych, niezdobytych zakamarków, sprzętów niewartych przetestowania i przedmiotów, których funkcjonalności, wytrzymałości i możliwości nie powinno się sprawdzić na własną rękę. Na liście takich hitów znajdują się również okna stanowiące barierę między wnętrzem a światem zewnętrznym, którą koniecznie trzeba przekroczyć – bez względu na trudności i przeszkody. Raz wychwytujące rzucane z impetem zabawki, innym razem zamieniające się w artystyczne płótno, gdzie dziecko odkrywa swoją kreatywność i nieskończone pokłady artyzmu.

- Proponując rozwiązania do dwóch przedszkoli w Bernau, wiedzieliśmy, że nie ma tu miejsca na żadne kompromisy – ani te związane z parametrami, ani te w warstwie wizualnej – mówi Izabela Tryba, Dyrektor Handlowy OknoPlus. – W obu przypadkach, bez wahania, postawiliśmy na kolekcję Morlite, która odkryła przed nami zupełnie nowe, dziecięce oblicze – dodaje ekspert.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Wybierając stolarkę otworową do tak newralgicznych miejsc, trzeba brać pod uwagę scenariusze, które być może na co dzień nie przychodzą nam do głowy. Jak ustrzec okna przed nieskończoną pomysłowością maluchów i jak je zabezpieczyć, by nie doszło do nieszczęśliwego wypadku?

Jednym z najważniejszych elementów jest przeszklenie, które będzie w pełni odporne na różne uszkodzenia mechaniczne – od rzutów klockami w dal na zderzeniu podczas szybkiego sprintu kończąc.

– Tu z pomocą przychodzą szyby wykonane ze szkła hartowanego, które w razie stłuczenia rozpada się na drobne kawałki o nieostrych krawędziach lub szkło laminowane bezpieczne, gdzie odłamki trzymają się mocno na specjalnej folii, minimalizując ryzyko skaleczenia niemalże do zera – mówi Izabela Tryba.

Dobre przeszklenie to jednak tylko połowa sukcesu. Aby bezpieczeństwu stało się zadość, okna warto wyposażyć w nowoczesną klamkę, do skorzystania z której potrzeba nieco sprytu. Stosowana w kolekcji Morlite technologia SecuForte® sprawia, że w trybie zamkniętym lub uchylonym element jest automatycznie zablokowany. By otworzyć skrzydło, klamkę trzeba nie tylko przekręcić, ale i docisnąć. Ot, drobiazg, ale niezwykle skuteczny.

A skoro o bezpieczeństwie mowa, okna OknoPlus posiadają wszystkie niezbędne atesty wymagane na rynku niemieckim, by stać na straży spokojnej zabawy i nauki.

Ciepło, cisza, słońce