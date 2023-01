Case study: tak fasady wpisały się w koncepcję zrównoważonego hotelu

Hotel Van der Valk Van der Valk Hotel Venlo to podręcznikowy przykład budownictwa cyrkularnego, innowacji i wzornictwa. Stworzony w oparciu o koncepcję cradle-to-cradle może się pochwalić ekologicznym wyposażeniem, również w zakresie fasad.

Hotel Van der Valk w Venlo to częściowe odnowienie i częściowa przebudowa obecnego budynku (wieży), a zarazem stworzenie nowej budowli.

Zaprojektowany przez Quant Architectuur został opracowywany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Hotel dąży do bezodpadowej, okrężnej cyrkulacji i charakteryzuje się zrównoważonym podejściem, inspirowanym modelem "cradle-to-cradle".

Jednym z aspektów zrównoważonego podejścia są aluminiowe elementy fasadowe firmy Wicona.

Van der Valk Hotel Venlo to podręcznikowy przykład budownictwa cyrkularnego, innowacji i wzornictwa. Aluminiowe elementy fasadowe firmy Wicona są tego ważnym składnikiem. Na zlecenie Byldis Facades, firma dostarczyła aluminiowe ściany osłonowe ze zintegrowanym oświetleniem LED, ramy i drzwi przesuwne, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem architekta.

Hotel Van der Valk Venlo, proj. Quant Architectuur, fot. Egbert de Boer / mat. prasowe Wicona

Hotel Van der Valk Venlo, charakteryzujący się zrównoważonym podejściem, inspirowany modelem "cradle-to-cradle", jest jedynym w swoim rodzaju w północnej Limburgii, położony na obrzeżach miasta, wzdłuż drogi A67 prowadzącej do Niemiec, 10 minut od centrum Venlo. Budynek, wyposażenie i codzienne funkcjonowanie są opracowywane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Hotel dąży do bezodpadowej, okrężnej cyrkulacji. Dla grupy hotelowej Van der Valk jest to pierwszy hotel zbudowany w ten wyjątkowy sposób.

Hotel Van der Valk w Venlo to częściowe odnowienie i częściowa przebudowa obecnego budynku (wieży), a zarazem stworzenie nowej budowli. Złożona całość stała się elementem przyciągającym wzrok w swoim otoczeniu. Biorąc pod uwagę lokalizację w Venlo, światowej stolicy C2C, zwrócono uwagę na to, w jaki sposób zasady "cradle-to-cradle" mogą stanowić wartość dodaną dla hotelu.

Jest to nie tylko zgodne z polityką władz miasta Venlo, ale przyczynia się również do poprawy jakości hotelu, jego wizerunku i rozpoznawalności wśród (przyszłych) gości. To zrównoważone podejście zostało zastosowane bardzo konsekwentnie. Dlatego też wybrano rozwiązanie aluminiowej ściany osłonowej firmy Wicona.

Zintegrowane oświetlenie LED w niestandardowej ścianie osłonowej

Firma Wicona od lat oferuje standardowe rozwiązanie do integracji oświetlenia LED w ścianach osłonowych. Rozwiązanie to opiera się na profilowanej aluminiowej listwie osłonowej z przezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego.

"Jednak firma Quant Architecture chciała mieć nieco większy i bardziej wydłużony nosek z przodu. Wyprodukowaliśmy więc specjalne wytłoczki" - mówi Raimond Stassen, Project Manager w firmie Wicona "Aby na przykład śnieg, wiatr i woda nie stanowiły zbyt dużego obciążenia dla estetycznych nakładek, szczególną uwagę zwrócono na kształt i połączenia".

Duma z efektu końcowego

Na nowych fasadach wszędzie zastosowano aluminiowe noski dekoracyjne. "Dostarczyliśmy również ściany osłonowe do 52-metrowej wieży hotelowej oraz szerszą konstrukcję nośną" - mówi Stassen. W zakresie ścian osłonowych firma oferuje szeroką gamę produktów, która w tym roku zostanie jeszcze bardziej rozszerzona. Dzięki temu architekci i wykonawcy fasad mogą uwolnić swój pełen potencjał w zakresie kreatywności. "W hotelu Van der Valk zastosowano segmentowane i zakrzywione profile z serii Wicona Wictec 50".

Balkony wpuszczane w Venlo wyposażone są w okna uchylne, które gwarantują wysoki poziom wiatroszczelności i wodoszczelności. "W tym samym duchu, co okna uchylne, oferujemy możliwość zastosowania drzwi okiennych z niskim progiem, które umożliwiają łatwy dostęp do balkonu. Standardowe rozwiązanie pozwala również na umieszczenie klamek po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, co zapewnia optymalne bezpieczeństwo. Na niektórych balkonach zastosowano drzwi przesuwne firmy Wicona, które pozwalają na jeszcze większe otwarcie na zewnątrz."

Hotel Van der Valk Venlo, proj. Quant Architectuur, fot. Egbert de Boer / mat. prasowe Wicona