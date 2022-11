Case study: wyposażenie wnętrz akademika LivinnX w Krakowie

Prywatny akademik LivinnX urządzony w dawnym budynku przemysłowym oferuje studentom różnorodne przestrzenie. Zaglądamy do jego wnętrz i sprawdzamy, jakie produkty zastosowano... w łazienkach.

Zaangażowana przez Golub GetHouse, firma architektoniczna Make It Yours we współpracy z IMB Asymetria całkowicie przebudowały siedmiopiętrowy budynek przemysłowy dawnego producenta podzespołów elektronicznych Telpod.

Przestronny i wyposażony w liczne salony, projekt wnętrza LivinnX tworzy przestrzeń dla studentów do wspólnego życia, do przytulnych wieczorów przy grillu i wieczornych dyskusji na tarasie na dachu czy wspólnego gotowania

Awangardowe jest również wyposażenie poszczególnych mieszkań i ich łazienek.

W ciągu ostatnich 20 lat Kraków rozwinął się we wschodnioeuropejskie centrum nowych technologii i nauk przyrodniczych. Dawne miasto królewskie, z jedenastoma uczelniami, jest magnesem dla studentów nie tylko z Polski. Studiuje tu około 51 000 młodych ludzi. Niedrogie mieszkania są niezwykle rzadkie.

Więcej niż akademik

W przesiąkniętej historią dzielnicy, przy ulicy Romanowicza, mieszka obecnie ponad 700 studentów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się specjalne muzeum – dawna fabryka naczyń emaliowanych Oskara Schindlera, który w czasie II wojny światowej uratował życie około 1200 żydowskim robotnikom przymusowym.

Wnętrza akademika LivinnX Kraków: strefy wspólne, fot. mat. prasowe

Nowy akademik w środku to znacznie więcej niż akademik. Kolorowy, przestronny i wyposażony w liczne salony, projekt wnętrza LivinnX tworzy przestrzeń dla studentów do wspólnego życia, do przytulnych wieczorów przy grillu i wieczornych dyskusji na tarasie na dachu, do wspólnego gotowania we wspólnych kuchniach, do wspólnej nauki w zintegrowanej bibliotece. Siłownia oraz spa z sauną i jacuzzi uzupełniają zaplecze rekreacyjne tego akademika.

Ekologiczny design do najmniejszych pomieszczeń

Awangardowe jest również wyposażenie poszczególnych mieszkań i ich łazienek. Produkty Geberit wnoszą do tego istotny wkład z wielu powodów. Po pierwsze, ceramika WC marki Koło Modo jest kompaktowa, co jest szczególnie ważnym atutem w małych pomieszczeniach.

Wnętrza akademika LivinnX Kraków: pokoje, fot. mat. prasowe

Ograniczona przestrzeń może być zachętą do szczególnie starannego projektowania. Z drugiej strony prosty design trafiał w gusta wizualne młodych mieszkańców. Kompaktowe i przejrzyste wzornictwo, a dzięki technologii bezrantowej są niezwykle łatwe w czyszczeniu. Standardowo montowany w łazienkach system podwójnego spłukiwania ułatwia również zmniejszenie zużycia wody. Nowoczesny design i staranne wykorzystanie zasobów idą tu w parze.