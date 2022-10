Case study: zautomatyzowane biura Nice Polska i Fibaro

Na przykładzie biur Nice Polska i Fibaro przyjrzyjmy się, jak automatyka typowa dla smart home może pomóc w kreowaniu przyjaznego, sprzyjającego pracy środowiska.

Automatyka biurowa sprzyja kreowaniu przyjaznego i komfortowego środowiska pracy.

W biurach Nice Polska i Fibaro zainstalowane są urządzenia ekosystemu Nice Smart Home.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w biurach wiele się zmienia. Coraz więcej firm zauważa, że przyjazne użytkownikom otoczenie wspiera kreatywną pracę, redukuje stres i sprzyja rozwojowi relacji. Wygodne i funkcjonalne meble, żywe kwiaty, stylowe dodatki z powodzeniem zastępują sztywne, biurowe wyposażenie.

Nowe siedziby odzwierciedlają charakter urzędujących w nich przedsiębiorstw, uwzględniają ekologię i są przystosowane do zmieniających się potrzeb pracowników. Na przykładzie biur Nice Polska i Fibaro przyjrzyjmy się, jak urządzenia ekosystemu Nice Smart Home pomagają w kreowaniu przyjaznego, sprzyjającego pracy środowiska.

Sala konferencyjna i showroom w jednym

W Fibaro, spółce Nice - wiodącego dostawcy rozwiązań Home & Building management and Security, rolę największej sali konferencyjnej pełni przestrzeń nazywana „Fibaro Home”.

To przytulne miejsce oprócz wygodnych kanap, poduszek i funkcjonalnego dużego stołu kryje też w sobie mnóstwo udogodnień, które na co dzień realnie ułatwiają życie korzystającym z nich pracownikom. Sala funkcjonuje też jako showroom, w którym można na żywo przetestować możliwości produktów.

Inteligentne zarządzanie temperaturą

Głowice termostatyczne Fibaro Heat Controller, umieszczone na każdym kaloryferze pozwalają nie tylko na standardowe utrzymywanie komfortowej temperatury, ale także na ustawienie harmonogramów ogrzewania. Biorą one pod uwagę godziny pracy biura i obniżają temperaturę, kiedy nikogo już tam nie ma. To pozwala realnie obniżyć koszty. Głowica komunikuje się również z czujnikiem otwarcia okien i drzwi. Gdy chcemy przewietrzyć, głowica skręca kaloryfery i nie tracimy ciepła.

Urządzenia ekosystemu Nice Smart Home w biurach, fot. mat. prasowe

Wygoda i ekologia

Ponieważ pomieszczenie posiada okna aż na trzech ścianach, słońce dociera tu o każdej porze dnia, od wschodu do zachodu. Doświetlenie światłem naturalnym jest ważne, ale bywa też problematyczne, zwłaszcza, gdy konieczne jest wyświetlanie czegoś na monitorze.

Zamontowane na oknach rolety zostały więc połączone z umieszczonymi na ścianie przyciskami Walli Roller Shutter od Fibaro. Przyciski, oprócz tego, że służą do sterowania ręcznego, zostały zaprogramowane tak, by odczytywać warunki atmosferyczne na zewnątrz i zgodnie z nimi obniżać lub podnosić rolety.

Inteligentnie sterowane rolety pełnią też bardzo ważną funkcję w biurze Nice Polska w Pruszkowie. Duże oszklone przestrzenie wymagają odpowiedniej osłony – szczególnie latem. Przesłony są zautomatyzowane silnikami Nice Era Mat MA, natomiast żaluzje silnikami elero JA Soft z centralą Combio JA Pulse.

Chillout room jak pokój nastolatka

Z salą sąsiaduje tzw. Pokój Nastolatka służący za pokój zabaw i chillout room. To tam pracownicy spotykają się w przerwach na kawę lub organizują burze mózgów. Ten pokój został wyposażony w wygodne siedziska/worki, gry planszowe, automat do gier, ale także stare sprzęty grające, które można uruchomić ręcznie, ale również za pomocą aplikacji. Umożliwia to niewielki rozmiarem - Fibaro Smart Implant rozszerzający możliwości urządzenia w których jest zainstalowany o inteligentne funkcje.