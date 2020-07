Ceramika - idealny materiał outdoorowy

Dziś produkty ceramiczne można spotkać właściwie w każdej przestrzeni. Począwszy od łazienek, kuchni i salonów, po biura, elewacje, obiekty użyteczności publicznej czy magazyny, płytki ceramiczne oferują wspaniałe i ponadczasowe rozwiązania dla każdego celu projektowego.

Ceramika znana jest od tysiącleci. Dzięki wynalezieniu szkliwa pierwsze płytki ceramiczne,

a właściwie glazurowane cegły wykorzystywane były już w starożytności i początkowo służyły do zdobienia murów budowli. Na przestrzeni wieków produkcja ceramiki podlegała ciągłemu udoskonalaniu, jednak dopiero w ostatnich latach nowe technologie umożliwiły tworzenie powierzchni ceramicznych o niespotykanej wcześniej jakości, precyzji wykonania i designie.

Ten popularny materiał wykończenia wnętrz coraz częściej z powodzeniem wykorzystywany jest w ogrodach. Wykonane z naturalnie występujących materiałów, płytki ceramiczne doskonale wpisują się koncepcję zrównoważonego doboru produktów dla ekologicznego domu. Dodatkowo są odporne na pleśń, ogień, mróz i zmienne warunki atmosferyczne. Te produkty do zadań specjalnych sprawdzą w każdym klimacie jako ścieżki ogrodowe, tarasy, podłoża letnich altan czy podjazdy samochodowe. Możemy stworzyć z nich także chodnik, układając je bezpośrednio na trawie lub kamiennej podsypce, wykorzystać specjalne systemy do ich montażu na wentylowanym tarasie, a także wykonać ławkę czy donice na kwiaty. To co zdecydowanie wyróżnia płytki spośród innych materiałów, to możliwość zachowania spójnego charakteru całości projektu.

Szeroką ofertę płyt tarasowych 2.0 znajdziemy w portfolio produktowym Ceramiki Paradyż. Doskonałe parametry techniczne oraz uniwersalizm zastosowania w połączeniu z atrakcyjnym wzornictwem kolekcji polskiego producenta, stwarza szerokie możliwości aranżowania ogrodów i przydomowych przestrzeni.