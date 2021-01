CES 2021: zrównoważony rozwój, sztuczna inteligencja i roboty

Podczas wirtualnej konferencji w ramach targów CES 2021 Samsung przedstawił nowe urządzenia i koncepcje na przyszłość, dużą uwagę poświęcając zrównoważonemu rozwojowi, sztucznej inteligencji i... robotom.

Na targach CES 2021 Samsung pokazał swoją wizję przyszłości. Podczas wirtualnej konferencji prasowej firma przedstawiła nowe urządzenia, oddające innowacyjne podejście do tworzenia rozwiązań, które są inteligentnie ze sobą połączone i wykorzystują sztuczną inteligencję do zrozumienia kontekstu, aby ułatwić użytkownikom codzienne funkcjonowanie.

Wprowadzanie sztucznej inteligencji i robotów do życia codziennego

Firma Samsung od dawna jest liderem innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki. Nowe technologie opracowuje w swoich siedmiu ośrodkach badawczych AI rozmieszczonych na całym świecie.

Najważniejsze technologie zaprezentowane podczas konferencji prasowej Samsung:

JetBot 90 AI+: Nowy odkurzacz, który pojawi się w USA w pierwszej połowie 2021 r., wykorzystuje technologię rozpoznawania, by identyfikować i klasyfikować obiekty w celu wytyczenia najlepszej trasy sprzątania. Za sprawą czujników LiDAR i 3D omija kable i małe przedmioty, jednocześnie sprzątając trudno dostępne zakamarki domu. Odkurzacz jest wyposażony w kamerę i zintegrowany z aplikacją SmartThings, co ułatwia monitorowanie domu.

Samsung Bot™ Care: To najnowsze osiągnięcie w coraz bogatszej ofercie robotów firmy Samsung korzysta ze sztucznej inteligencji do rozpoznawania działań użytkownika i reagowania na nie. Sprawdzi się nie tylko w roli asystenta, ale i towarzysza codziennego życia, który pomoże nawet w drobnych czynnościach. Z łatwością przyswoi harmonogram i nawyki użytkownika oraz wyśle przypomnienia pomocne w wypełnieniu codziennych obowiązków.

Samsung Bot™ Handy: Oto koleje urządzenie będące w fazie prac rozwojowych. Za pomocą sztucznej inteligencji rozpoznaje i podnosi przedmioty o różnych rozmiarach, kształtach i wadze, wyręczając użytkownika i stając się domowym pomocnikiem. Samsung Bot™ Handy będzie w stanie odróżnić skład materiałowy przedmiotów, by stosować odpowiednią siłę przy chwytaniu i przemieszczaniu różnych znajdujących się w domu obiektów. Stanie się dzięki temu zaufanym pomocnikiem podczas prac domowych, takich jak porządkowanie pokoi czy sprzątanie naczyń po posiłku.

Samsung opracowuje także inne zastosowania technologii, które korzystają ze sztucznej inteligencji, by ułatwić codzienne funkcjonowanie. Kontynuuje na przykład prace nad Samsung Bot™ Retail, który pomoże użytkownikom przy zakupach w sklepach, oraz nad GEMS, egzoszkieletem ułatwiającym poruszanie się i utrzymanie kondycji. Te innowacje umożliwią robotom i urządzeniom robotycznym współistnienie z ludźmi, by podnieść jakość ich funkcjonowania, dostosowując się do różnych stylów życia i warunków.