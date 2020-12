Co znalazło się na podłodze Restauracji Nobu Warsaw?

Sercem Nobu Hotel Warsaw jest restauracja serwująca smaki legendarnych potraw mistrza Nobu Matsuhisy. Nobu to jedna z najbardziej cenionych restauracji na świecie – słynie w innowacyjnego podejścia do japońskiej sztuki kulinarnej i wprowadzania do niej dań z kuchni południowoamerykańskiej. Dzisiaj sprawdzamy, co znalazło się nie w menu restauracji, a na jej podłodze.

Otwarty w samym centrum stolicy Nobu Hotel Warsaw należy do sieci, której właścicielami są światowej sławy szef kuchni Nobu Matsuhisa, aktor Robert De Niro oraz producent filmowy Meir Teper. Serce hotelu stanowi restauracja słynąca z niepowtarzalnych smaków i innowacyjnego podejścia do tradycyjnej kuchni japońskiej. W tej wyjątkowej inwestycji, zaprojektowanej przez czołowe biuro architektoniczne Medusa Group, w pomieszczeniach technicznych i socjalnych, w kuchni i kantynie oraz w serwerowni wykonano ponad 1 500 m kw. specjalistycznych posadzek żywicznych marki Flowcrete.

Położony w samym sercu miasta, przy ulicy Wilczej w Warszawie, Nobu Hotel Warsaw, to 46. placówka tej sieci na świecie i pierwsza w tej części Europy. Budynek stanowi niezwykłe połączenie stylów architektonicznych – zabytkowe skrzydło nawiązuje do Art Déco, natomiast część współczesna ma nowoczesną formę ze szkła i kamienia z zewnętrznymi tarasami ozdobionymi roślinnością. Hotel oferuje gościom 117 pokoi, przestronne zaplecze konferencyjno-bankietowe, centrum fitness oraz światowej sławy restaurację.

Sercem hotelu jest Restauracja Nobu Warsaw i jej niepowtarzalne smaki legendarnych potraw mistrza Nobu Matsuhisy. Nobu to jedna z najbardziej cenionych restauracji na świecie – słynie w innowacyjnego podejścia do japońskiej sztuki kulinarnej i wprowadzania do niej dań z kuchni południowoamerykańskiej.

Bezspoinowe posadzki żywiczne marki Flowcrete zostały wykonane w strefach wewnętrznych obsługi Hotelu Nobu, do których mają dostęp tylko pracownicy, m.in. w pomieszczeniach technicznych i socjalnych, na klatkach schodowych, w restauracyjnej kuchni, kantynie pracowniczej, w serwerowni. Na łącznej powierzchni ponad 1 500 m kw. zastosowano pięć różnych systemów posadzkowych, dostosowanych do warunków i wymagań użytkowych w poszczególnych częściach hotelu. Wszystkie posadzki żywiczne mają jednolity, ciemnoszary kolor (Dark Grey). Tym, co je łączy, jest także niska emisja lotnych związków organicznych, co korzystnie wpływa na jakość powietrza wewnątrz budynku.

Zastosowane w warszawskim Hotelu Nobu posadzki żywiczne są funkcjonalne, mają doskonałe parametry wytrzymałościowe, a przy tym idealnie wpisują się w minimalistyczną estetykę wnętrz.

W pomieszczeniach technicznych i socjalnych oraz na ewakuacyjnych klatkach schodowych, na ponad 1400 m kw., wykonano trwałe i wytrzymałe posadzki na bazie żywic poliuretanowych, z dodatkiem piasku kwarcowego, czyli Deckshield ID. Wyróżnia je wysoka odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne, a przy tym mają przeciwpoślizgowe wykończenie. Dzięki temu są najbardziej odpowiednie do stref, w których, poza ruchem pieszym, przesuwane są także wózki, a do tego na posadzce mogą pojawić się plamy z rozlewanych napojów czy jedzenia, na których łatwo o poślizgnięcie i upadek.