Coraz więcej dużych inwestycji wykorzystujących rozwiązania BIPV

Firma z branży fotowoltaiki oferująca rozwiązania BIPV z powodzeniem realizuje projekty strategiczne z wykorzystaniem technologii Quantum Glass oraz Ultra PV. Wśród zrealizowanych inwestycji są biurowiec w Zawierciu oraz kilka projektów w Skandynawii.

ML System zainstalował dotychczas pilotażowo moduły z powłoką kwantową na budynku biurowym firmy Aluron w Zawierciu oraz we własnej, nowo wybudowanej fabryce dedykowanej projektowi Quantum Glass, zlokalizowanej w podrzeszowskim Zaczerniu. Firma otrzymała ponadto zamówienie na dostawę modułów z powłoką kwantową do centrum turystycznego w norweskim Dalsnibba. Możliwe jest także wdrożenie w najbliższym czasie aktywnych szyb z kropką kwantową w branży automotive, gdzie spółka realizuje już pierwsze zamówienia bazujące na szybach pasywnych.

- W ramach produktów Ultra PV zrealizowaliśmy duży projekt budowlany dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ultralekkie moduły wdrożyliśmy także w branży automotive czy jachtowej. Mamy kolejne zamówienia od Politechniki Warszawskiej na duży świetlik oraz z niemieckiego przemysłu stoczniowego - wylicza Dawid Cycoń, prezes ML System.

- W kwietniu bieżącego roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie fabryki Quantum Glass. Linia wytwórcza, jedyna tego typu na świecie, została już zakontraktowana. Hala jest wyposażana w infrastrukturę przyłączeniową, urządzenia będą stopniowo uruchamiane. Przed masowym wdrożeniem do produkcji planujemy wykonać jeszcze kilka instalacji pilotażowych w kraju i za granicą. Uruchomienie seryjnej produkcji szyb z powłoką kwantową planowane jest na pierwsze półrocze 2021 r. - dodaje Dawid Cycoń.

Zdolność wykorzystania produktów na bazie Quantum Glass, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji, potwierdzili renomowani producenci stolarki otworowej, jak również koncerny szklarskie o globalnym zasięgu. ML System, dostrzegając duży popyt na produkty z powłoką kwantową już na etapie produkcji pilotażowej, obserwując jednocześnie szerokie zapotrzebowanie rynku na moduły o dużej powierzchni, nie wyklucza kolejnych inwestycji wykorzystujących zalety technologii kropki kwantowej.

Wspomniany projekt w Dalsnibba to czwarta w bieżącym roku, po Stavanger, Sztokholmie i Uppsali, realizacja skandynawska. Potwierdza to silną pozycję ML System w tej części Europy, gdzie kontrahenci doceniają wysoką jakość wykonania produktów. Obok aspektu estetycznego należy wspomnieć o wątku ekologicznym, idealnie wpisującym się w tamtejsze trendy, tj. dążenia do poprawy jakości powietrza i wyeliminowania efektu cieplarnianego. Moduły z powłoką kwantową zostaną zainstalowane na przeszklonej elewacji budynku położonego na wysokości 1500 m n.p.m. Ze względu na przeznaczenie nieruchomości, podstawowym wymogiem jest wysoka przezierność szkła oraz niska przepuszczalność energii.

Kropki kwantowe to małe półprzewodniki o rozmiarach rzędu kilku, kilkudziesięciu nanometrów (1 nanometr=0,000 000 001 m) zdolne do pochłaniania i emitowania promieniowania elektromagnetycznego (światła). Dzięki temu przeszklenia wykonane w technologii Quantum Glass mogą stać się prywatną elektrownią, pozostając całkowicie bezpieczne w użytkowaniu i przezierne, zapewniając dodatkowo izolację termiczną.