Czarny chrom to nowy trend

W pomieszczeniach sanitarnych chrom kojarzony jest najczęściej ze srebrną armaturą. Teraz pojawił się w nowej odsłonie. Czarny chrom jest bardziej intrygujący i nieoczywisty. Udowadnia także, że elegancja to nowy synonim minimalizmu w aranżacji.

Chrom to jeden z najpopularniejszych materiałów wykończeniowych stosowanych w ostatnich latach w pomieszczeniach sanitarnych. Występował najczęściej w postaci armatury sanitarnej i niczym biżuteria podkreślał stylizację. Z czasem, wraz z pojawieniem się nowych trendów, został stopniowo wypierany przez czarne detale. Te z kolei świetnie prezentowały się na tle białych płytek-cegiełek i surowych aranżacji.

– Odzwierciedleniem estetyki obu tych trendów jest czarny chrom. Łączy bowiem w sobie urok metalicznych powierzchni i elegancki charakter ciemnych dodatków. Dzięki temu znajdzie swoich zwolenników zarówno wśród osób podążających za najnowszymi trendami, jak i wśród fanów ponadczasowych rozwiązań. Zaletą tego materiału jest także uniwersalność aranżacyjna. Wbrew pozorom może być zestawiany z nienasyconymi barwami oraz z ciemnymi odcieniami. To, w jakiej kompozycji zostanie zastosowany, zależy od zamysłu i efektu, jaki chcemy osiągnąć – mówi Aleksandra Drozdalska z firmy TECE. Jasne otoczenie wydobędzie jego szlachetny charakter, z kolei w połączeniu z granatem stanie się bardziej minimalistyczny.

Czarny chrom wprowadzimy do łazienki w postaci armatury sanitarnej czy elementów wyposażenia.

– Dzięki współpracy producentów sanitarnych możliwe stało się dopasowanie do siebie wszystkich detali – począwszy od baterii, poprzez przyciski spłukujące, po wykończenie strefy prysznicowej. To zasługa m.in. rozwiązań z powłoką PVD, które dostępne są w różnych wariantach wzorniczych – zarówno w wersji szczotkowanej, jak i w połysku. Co istotne – powierzchnie przycisków czy profili charakteryzują się wysoką jakością wizualną - pod względem połysku i walorów kolorystycznych. Są także wyjątkowo odporne na zarysowania i potencjalne czynniki korozyjne – wyjaśnia ekspert firmy TECE.

Takie podejście pozwala uspójnić stylizację i wprowadzić harmonię do wnętrza. Zmienia także nasze wyobrażenie o materiałach, które do tej pory stosowane były na szeroką skalę w łazienkach. Czyste srebro zastępują metaliczne powierzchnie, a głęboką czerń wyrafinowane akcenty. Czas zdefiniować pojęcie minimalizmu – na nowo!