Czy suszarki do rąk mogą być higieniczne w czasach pandemii?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że większą wagę zaczęliśmy przywiązywać do higieny otaczającej nas przestrzeni. Szczególnie newralgiczne są w tym kontekście łazienki publiczne. Firma Dyson zleciła badanie higieniczności różnych sposobów suszenia rąk.

Po ponad roku pracy zdalnej z powodu globalnej pandemii wielu pracowników chciałoby już wrócić do biur, ale ponieważ zależy im na własnym bezpieczeństwie, kładą nacisk na to, żeby w ich miejscach pracy, czyli również pomieszczeniach wspólnych, takich jak łazienki, panowały zdrowe i higieniczne warunki.

- Globalna pandemia jest największym kryzysem współczesności, który diametralnie zmienił nasz sposób pracy oraz podejście do kwestii higieny. Utrzymanie wspólnych przestrzeni w czystości jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek - mówi Alex Knox, wiceprezes firmy Dyson ds. troski o środowisko.

Wszystkie suszarki do rąk Dyson Airblade są wyposażone w system filtracji HEPA, dzięki czemu suszą ręce czystym, a nie zanieczyszczonym powietrzem. Ich obsługa jest bezdotykowa: suszarki do rąk korzystające z najnowszej technologii Dyson Airblade 9kJ zostały wyposażone w czujniki czasu przelotu (ToF), które aktywują się w przeciągu 0,25 sekundy i uruchamiają przepływ czystego powietrza. Suszarki tego typu pozwalają rozwiązać problemy związane z niektórymi dozownikami do ręczników papierowych oraz suszarkami do rąk włączanymi przyciskiem, a ich obsługa jest tańsza od ręczników papierowych i powoduje nawet o 85% mniejsze emisje CO 2 . Suszarki te są bezpiecznym, ekonomicznym i higienicznym rozwiązaniem dla każdej łazienki w czasach, gdy higiena jest nad wyraz istotna, a wyposażenie miejsc pracy w bezpieczną i higieniczną technologię stanowi kwestię priorytetową.

Wyniki tego nowego badania potwierdzają tezę, że technologia Dyson Airblade jest bezpiecznym i higienicznym rozwiązaniem, zwłaszcza w porównaniu z ręcznikami papierowymi, a pracodawcy i pracownicy mogą mieć pewność, że suszarki do rąk Dyson Airblade stanowią higieniczne elementy wyposażenia łazienek.